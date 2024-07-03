Мобілізація в Україні — у представників ТЦК з’явився новий обов’язковий документ

Перевірка документів представниками ТЦК. Фото: АрміяInform

В Україні триває мобілізація. Після низки скандалів, пов’язаних із врученням ​повісток, затвердили новий документ, який має бути у тих працівників ТЦК, що здійснюють оповіщення.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів адвокат Роман Сімутін в середу, 3 липня.

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Днями з’явився новий обов’язковий документ для представників ТЦК. Йдеться про нову форму посвідчення, яке повинно бути у тих працівників ТЦК, які здійснюють оповіщення. За словами адвоката, вручення повістки без цього посвідчення можна вважати сумнівним.

"Я вважаю, що затвердження такого посвідчення — правильний крок. Це зроблено для того, щоб не було зловживань. А вони можуть бути колосальні. А скільки було випадків, коли особи просто вдягали форму, начебто затримували та пропонували відкупитись? Я вважаю, що надмірна влада силовиків призводить до незворотних процесів в державі", — прокоментував адвокат.

Відповідно до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, під час перевірки військово-облікового документа представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, що надає йому право вручати повістки, разом із паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Таке посвідчення видається на підставі наказу відповідного керівника і засвідчується його особистим підписом та скріплюється гербовою печаткою.

Водночас адвокат Роман Сімутін звернув увагу на те, що зараз повістки вручають і без цих посвідчень. Але тепер пересічному громадянину буде складніше сказати, звертаючись до перевіряльника, що в останнього немає повноважень. Водночас адвокат акцентував, що в новому посвідченні працівника ТЦК написано, що це "службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки".

"Те, що вони можуть вручати повістку, не означає, що вони можуть виписувати її", — додав він.

Адвокат додав, що, згідно із законодавством, повістка повинна бути сформована, а потім вже вручатись. Відтак затвердження нового посвідчення впорядковує процес оповіщення.

"Щоб не було хаосу. Якщо ж у працівника ТЦК не буде такого посвідчення, то у нього не виникає обов’язку вручати повістку", — каже юрист.

Де можуть вручити повістку

Раніше Кабмін у своїй постанові №560 від 16 травня прописав, хто, де і як може вручати "листи щастя".

Документ можуть вручати цілодобово:

— за місцем проживання;

— за місцем навчання;

— у громадських місцях;

— місцях масового скупчення людей;

— у ТЦК;

— на блокпостах;

— на пунктах пропуску через кордон.

Вручення повістки на роботі

В Україні військовозобов'язаним можуть вручати повістки просто на робочому місці. Ця норма не є новою, адже ще до 18 травня — набрання чинності новим законом — у керівників підприємств були обов'язки вести військовий облік, повідомляти про своїх працівників до ТЦК.

Окрім того, роботодавці повинні забезпечити прибуття військовозобов'язаних до пунктів збору або до військових частин, а також інформувати ТЦК та СП про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Порушення законодавства може обернутися штрафом від 2 тис. до 3,5 тис.неоподаткованих мінімумів доходів громадян — це від 34 тис. до 59,5 тис. грн. Штрафи накладаються на керівників підприємств, тобто на посадових осіб.

Водночас місця для перевірки документів військовозобов’язаних не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт, на роботі або у навчальному закладі.

Утім, улюблений спосіб ТЦК для вручення повісток — це вулиці. Якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів — може бути адміністративне затримання до трьох годин. А за злісну непокору поліцейському — адміністративна та навіть кримінальна відповідальність.

Тож під час воєнного стану всі військовозобов'язані чоловіки мають носити при собі не лише паспорт, але й військовий квиток, який після набуття чинності головним мобілізаційним законом оновили. Зокрема, в ньому буде інформація про те, що особа є "ухилянтом" у разі скоєння особою адміністративного чи кримінального порушення. Постанова набула чинності 18 травня 2024 року.

В оновленому військовому квитку також міститиметься інформація про дату народження, ІПН, військове звання, військово-облікову спеціальність, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання, а також щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

До слова, осіб, які ухиляються від військового обліку і добровільно не сплатять штрафи, які їм "випише" ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Це стосується, зокрема, тих, хто не повідомив державі свої актуальні дані.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.