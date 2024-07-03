Співробітник ТЦК СП виписує повістку військовозобов'язаному. Фото: vn.20minut.ua

Осіб, які ухиляються від військового обліку і добровільно не сплатять штрафи, які їм "випише" ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна. Це стосується, зокрема, тих, хто не повідомив державі свої актуальні дані.

У яких випадках можуть звернути стягнення на єдине житло ухилянта — пише "Судово-юридична газета" .

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Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

За даними видання, звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби). Про звернення стягнення на майно боржника виконавець виносить постанову.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

Якщо у боржника виявили готівку, то гроші вилучаються та зараховуються на відповідні рахунки органів державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається акт.

На кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається арешт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Арешт поширюється також на кошти на рахунках та електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, відкритих після винесення постанови про накладення арешту.

Зазначається, що у разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Видання підкреслює, що звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.