Штрафи від ТЦК — як перевірити та чи можна оскаржити

Перевірка документів працівниками ТЦК. Фото: Фокус

На військовозобов'язаних громадян України, які не дотримуються загальних правил мобілізації, наприклад не прибувають за викликом до ТЦК або ігнорують повістку, можуть накладати штрафні санкції. Водночас не завжди громадян належним чином інформують про накладення штрафів.

Як перевірити наявність штрафів від ТЦК — пояснила юристка Ірина Ан у коментарі ZN.

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Прибуття до ТЦК і СП

Щоб перевірити наявність штрафу, громадянину необхідно з'явитися до ТЦК і СП, у якому він перебуває на обліку, і з'ясувати це питання.

Якщо штраф було накладено, то ТЦК і СП зобов'язані надати особі копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, оскільки такий обов'язок передбачено чинними нормами КУпАП, зазначає юрист.

Реєстр виконавчих проваджень

У разі, якщо ТЦК і СП винесло постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та наклало штраф, то її зазвичай надалі мають скерувати на виконання до державного або приватного виконавця.

Приватний виконавець відкриває виконавче провадження та реєструє його в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень.

Застосунок "Дія"

Перевірити, чи є відкрите виконавче провадження, можна також через "Дію". Для цього необхідно перейти в розділ "Сервіси" та обрати розділ виконавчого провадження.

Якщо провадження буде відкрито приватним або державним виконавцем, то застосунок його відобразить.

Юристка наголосила, що обов'язково слід з'ясувати, за які саме дії ТЦК і СП наклало штраф.

Адже, якщо громадянин дотримується вимог чинного законодавства України, своєчасно оновив свої персональні дані, не ігнорує повістки, тоді накладений штраф ТЦК і СП можна оскаржити.

Як зазначила юристка, для цього слід звернутися до судових органів влади за місцем реєстрації громадянина або за місцем знаходження ТЦК і СП з адміністративним позовом.

Громадянин має право подавати такий позов протягом 10 днів з моменту винесення постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Якщо цей строк уже минув, потрібно подати до суду заяву про поновлення строку на оскарження постанови.

Нагадаємо, ще у травні 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої змінюються правила ведення військового обліку на підприємствах, в організаціях та установах. Зокрема з'являються нові обов'язки перед ТЦК та СП, за невиконання яких загрожує штраф.

Як відомо, згідно з новим законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані через ЦНАП.

Також ми писали, що у разі відмови громадянина пред'явити військово-облікові документи працівникам ТЦК на вулиці та назвати своє ПІБ — його можуть примусово доставити до відділку поліції.