Штрафы от ТЦК — как проверить и можно ли обжаловать

Как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать
На военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время, не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.
Как проверить наличие штрафов от ТЦК — объяснила юрист Ирина Ан в комментарии ZN.
Прибытие в ТЦК и СП
Чтобы проверить наличие штрафа, гражданину необходимо явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете, и выяснить этот вопрос.
Если штраф наложен, то ТЦК и СП обязаны предоставить лицу копию постановления о привлечении к административной ответственности, поскольку такая обязанность предусмотрена действующими нормами КУоАП, отмечает юрист.
Реестр исполнительных производств
В случае, если ТЦК и СП вынесло постановление о привлечении к административной ответственности и наложило штраф, то его обычно в дальнейшем должны направить в исполнение к государственному или частному исполнителю.
Частный исполнитель открывает исполнительное производство и регистрирует его в Едином государственном реестре исполнительных производств.
Приложение "Дія"
Проверить, открыто ли исполнительное производство, можно также через "Дія". Для этого необходимо перейти в раздел Сервисы и выбрать раздел исполнительного производства.
Если производство будет открыто частным или государственным исполнителем, то приложение его отразит.
Юрист подчеркнула, что обязательно следует выяснить, за какие именно действия ТЦК и СП наложило штраф.
Ведь если гражданин соблюдает требования действующего законодательства Украины, своевременно обновил свои персональные данные, не игнорирует повестки, тогда наложенный штраф ТЦК и СП можно обжаловать.
Как отметила юрист, для этого следует обратиться в судебные органы власти по месту регистрации гражданина или по месту нахождения ТЦК и СП с административным иском.
Гражданин имеет право подавать такой иск в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Если этот срок уже истек, нужно подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления.
Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.
Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.
Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.
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