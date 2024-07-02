Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать arrow

Как получить информацию о наличии штрафа от ТЦК и можно ли его обжаловать

2 июля 2024 21:03
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Штрафы от ТЦК — как проверить и можно ли обжаловать
Проверка документов работниками ТЦК. Фото: Фокус
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

На военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время, не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.

Как проверить наличие штрафов от ТЦК — объяснила юрист Ирина Ан в комментарии ZN.

Читайте также:

Прибытие в ТЦК и СП

Чтобы проверить наличие штрафа, гражданину необходимо явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете, и выяснить этот вопрос.

Если штраф наложен, то ТЦК и СП обязаны предоставить лицу копию постановления о привлечении к административной ответственности, поскольку такая обязанность предусмотрена действующими нормами КУоАП, отмечает юрист.

Реестр исполнительных производств

В случае, если ТЦК и СП вынесло постановление о привлечении к административной ответственности и наложило штраф, то его обычно в дальнейшем должны направить в исполнение к государственному или частному исполнителю.

Частный исполнитель открывает исполнительное производство и регистрирует его в Едином государственном реестре исполнительных производств.

Приложение "Дія"

Проверить, открыто ли исполнительное производство, можно также через "Дія". Для этого необходимо перейти в раздел Сервисы и выбрать раздел исполнительного производства.

Если производство будет открыто частным или государственным исполнителем, то приложение его отразит.

Юрист подчеркнула, что обязательно следует выяснить, за какие именно действия ТЦК и СП наложило штраф.

Ведь если гражданин соблюдает требования действующего законодательства Украины, своевременно обновил свои персональные данные, не игнорирует повестки, тогда наложенный штраф ТЦК и СП можно обжаловать.

Как отметила юрист, для этого следует обратиться в судебные органы власти по месту регистрации гражданина или по месту нахождения ТЦК и СП с административным иском.

Гражданин имеет право подавать такой иск в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Если этот срок уже истек, нужно подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления.

Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.

штрафы военный призыв военные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно