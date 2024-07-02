Штрафы от ТЦК — как проверить и можно ли обжаловать

Проверка документов работниками ТЦК. Фото: Фокус

На военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время, не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов.

Как проверить наличие штрафов от ТЦК — объяснила юрист Ирина Ан в комментарии ZN.

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Прибытие в ТЦК и СП

Чтобы проверить наличие штрафа, гражданину необходимо явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете, и выяснить этот вопрос.

Если штраф наложен, то ТЦК и СП обязаны предоставить лицу копию постановления о привлечении к административной ответственности, поскольку такая обязанность предусмотрена действующими нормами КУоАП, отмечает юрист.

Реестр исполнительных производств

В случае, если ТЦК и СП вынесло постановление о привлечении к административной ответственности и наложило штраф, то его обычно в дальнейшем должны направить в исполнение к государственному или частному исполнителю.

Частный исполнитель открывает исполнительное производство и регистрирует его в Едином государственном реестре исполнительных производств.

Приложение "Дія"

Проверить, открыто ли исполнительное производство, можно также через "Дія". Для этого необходимо перейти в раздел Сервисы и выбрать раздел исполнительного производства.

Если производство будет открыто частным или государственным исполнителем, то приложение его отразит.

Юрист подчеркнула, что обязательно следует выяснить, за какие именно действия ТЦК и СП наложило штраф.

Ведь если гражданин соблюдает требования действующего законодательства Украины, своевременно обновил свои персональные данные, не игнорирует повестки, тогда наложенный штраф ТЦК и СП можно обжаловать.

Как отметила юрист, для этого следует обратиться в судебные органы власти по месту регистрации гражданина или по месту нахождения ТЦК и СП с административным иском.

Гражданин имеет право подавать такой иск в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Если этот срок уже истек, нужно подать в суд заявление о возобновлении срока обжалования постановления.

Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.