Перевірка військово-облікових документів на вулиці - чи може чоловік відмовитися

Вручення повісток ТЦК. Ілюстративне фото: Facebook/DF.Avangard

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть перевіряти військово-облікові документи у чоловіків на вулицях.

Про це заявив начальник мобілізаційного відділення ТЦК та СП Володимир Богданович в ефірі одеського телеканалу 7 канал.

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Перевірка ТЦК документів у чоловіків

"Представником уповноваженим перевіряється особа або представником ТЦК через реєстраторів, які мають право доступу до реєстру, і таку людину можна швидко встановити. Чи вона підлягає призову по мобілізації, чи в неї уточнені військово-облікові дані чи не уточнені, чи вона перебуває на обліку і таке інше", — сказав Богданович.

За його словами, також представники Нацполіції можуть встановити особу безпосередньо і на вулицях міста, для цього існують всі технічні засоби й можливості.

Але у випадку, якщо чоловік відмовиться назвати своє ім’я, прізвище та по батькові й не захоче надати будь-які документи — уповноважений від ТЦК представник поліції має відрекомендовуватися та виписати повістку. Також поліцейські мають право затримати таку особу і доставити до відділку, аби з’ясувати всі її дані.

Нагадаємо, у Луцьку стався черговий скандал за участю працівників ТЦК СП, коли цивільні напали на військкомів із застосуванням газового балончика.

Також ми писали, що у Харківській області невідомий напав на представника ТЦК, який є офіцером ЗСУ та брав участь у бойових діях.