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В ТЦК объяснили, чем грозит отказ от проверки документов на улице

24 июня 2024 08:23
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Проверка военно-учетных документов на улице – может ли мужчина отказаться
Вручение повесток ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/DF.Avangard
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут проверять военно-учетные документы у мужчин на улицах.

Об этом заявил начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович в эфире Одесского телеканала 7 канал.

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Проверка ТЦК документов у мужчин

"Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, уточнены ли у него военно-учетные данные, или не уточнены, находится ли он на учете и так далее", — сказал Богданович.

По его словам, представители Нацполиции могут установить личность непосредственно и на улицах города, для этого существуют все технические средства и возможности.

Но в случае, если мужчина откажется назвать свое имя, фамилию и отчество и не хочет предоставить какие-либо документы — уполномоченный от ТЦК представитель полиции должен представиться и выписать повестку. Также полицейские имеют право задержать такое лицо и доставить в отделение, чтобы выяснить все его данные.

Напомним, в Луцке произошел очередной скандал с участием работников ТЦК СП, когда гражданские напали на военкомов с применением газового баллончика.

Также мы писали, что в Харьковской области неизвестный напал на представителя ТЦК, который является офицером ВСУ и участвовал в боевых действиях.

военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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