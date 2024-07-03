Сотрудник ТЦК СП выписывает повестку военнообязанному. Фото: vn.20minut.ua

Лица, уклоняющиеся от военного учета и добровольно не платящие штрафы, которые им "выпишет" ТЦК, может ожидать взыскание средств со счетов и даже недвижимого имущества. Это касается, в частности, тех, кто не сообщил государству свои актуальные данные.

В каких случаях могут обратить взыскание на единственное жилье уклониста — пишет "Судебно-юридическая газета" .

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Порядок обращения взыскания на денежные средства и другое имущество должника

По данным издания, обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы). Об обращении взыскания на имущество должника исполнитель выносит постановление.

Взыскание по исполнительным документам обращается в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

Если у должника обнаружили наличные деньги, то деньги изымаются и зачисляются на соответствующие счета органов государственной исполнительной службы не позднее следующего рабочего дня после изъятия, о чем составляется акт.

На средства и другие ценности должника, находящиеся на счетах и хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских организациях, оказывающих платежные услуги, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях, налагается арест не позднее следующего рабочего дня после их обнаружения.

Арест распространяется также на средства на счетах и на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, открытых после вынесения постановления о наложении ареста.

Отмечается, что в случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно обращается также на должное должнику другое имущество, кроме имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание.

Издание подчеркивает, что обращение взыскания на имущество должника не останавливает обращение взыскания на средства должника. Должник имеет право предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на денежные средства и другое имущество должника окончательно определяется исполнителем.

Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦНАП.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.