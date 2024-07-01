Вручення повісток — як має виглядати службове посвідчення ТЦК

Вручення повісток військовозобов'язаним. Фото: Суспільне

Кабінет Міністрів України затвердив форму службового посвідчення, яке представник ТЦК повинен пред'явити на вимогу громадянина під час вручення повістки. Посвідчення представника ТЦК видається на підставі наказу відповідного керівника, завіряється підписом голови держадміністрації та гербовою печаткою.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" у понеділок, 1 липня.

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Який вигляд має бути у службового посвідчення представника ТЦК

Вручення повісток регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560.

Під час перевірки військово-облікового документа уповноважений представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові, посаду, а також пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком).

Призначення представників ТЦК вручати повістки здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Кабмін вніс зміни до цієї постанови, врегулювавши форму такого посвідчення та порядок видачі.

Згідно зі змінами, службове посвідчення для вручення повісток видається на підставі наказу відповідного керівника, підписується головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної держадміністрації (військової адміністрації) і скріплюється гербовою печаткою. Воно дійсне на території юрисдикції тієї адміністрації, яка його видала, за умови пред'явлення паспорта громадянина України (посвідчення офіцера або військового квитка).

Також затверджено його форму.

Який вигляд має бути у посвідчення представника ТЦК, який вручає повістки. Фото: скриншот Порядку

Нагадаємо, чинне військове законодавство визначає чотири види повісток, які можуть бути надіслані військовозобов’язаному громадянину. Втім, людину можуть направити на службу після проходження військово-лікарської комісії взагалі без повістки.

Раніше ми писали, що представники ТЦК можуть перевіряти документи у військовозобов'язаних під час воєнного стану, а от вилучати їх — ні.

Також ми повідомляли про зміни Кабміном правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Відтепер повістка має містити повідомлення про вручення.