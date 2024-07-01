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Как выглядит настоящее служебное удостоверение ТЦК для вручения повесток

1 июля 2024 16:38
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Вручение повесток — как должно выглядеть служебное удостоверение ТЦК
Вручение повесток военнообязанным. Фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое представитель ТЦК должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки. Удостоверение представителя ТЦК выдается из приказа соответствующего руководителя, заверяется подписью главы госадминистрации и гербовой печатью.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" в понедельник, 1 июля.

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Как должно выглядеть служебное удостоверение представителя ТЦК

Вручение повесток регулируется Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина №560.

Во время проверки военно-учетного документа уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество, должность, а также предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки вместе с паспортом гражданина (удостоверением) офицера, военным билетом).

Назначение представителей ТЦК вручать повестки осуществляется приказом соответствующего руководителя, являющегося основанием для выдачи удостоверения личности, уполномоченного вручать повестки. Кабмин внес изменения в это постановление, урегулировав форму такого удостоверения и порядок выдачи.

Согласно изменениям, служебное удостоверение для вручения повесток выдается на основании приказа соответствующего руководителя, подписывается главой областной, Киевской и Севастопольской городской, районной госадминистрации (военной администрации) и скрепляется гербовой печатью. Оно действительно на территории юрисдикции выдавшей его администрации при предъявлении паспорта гражданина Украины (удостоверение офицера или военного билета).

Также утверждена его форма.

Как выглядит настоящее служебное удостоверение ТЦК для вручения повесток - фото 1
Как должно выглядеть удостоверение представителя ТЦК, который вручает повестки. Фото: скриншот Порядка

Напомним, действующее военное законодательство определяет четыре вида повесток, которые могут быть отправлены военнообязанному гражданину. Впрочем, человека могут направить на службе после прохождения военно-врачебной комиссии вообще без повестки.

Ранее мы писали, что представители ТЦК могут проверять документы у военнообязанных во время военного положения, а вот изымать их нет.

Также мы сообщали об изменениях Кабмином правил предоставления услуг почтовой связи по оповещению призывников, военнообязанных и резервистов. Теперь повестка должна содержать сообщение о вручении.

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