Кабмін затвердив форму посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки

Вручення повісток призовникам в Україні. Фото: facebook.com/DF.Avangard

Представник ТЦК зобов’язаний пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Проте Кабмін досі не показав, як має виглядати це посвідчення.

Про це повідомила судово-юридична газета у п'ятницю, 21 червня.

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Вручення повісток військовозобов'язаним

Вручення повісток регулюється Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабміну №560.

За цим документом, представник ТЦК або інших відповідних органів зупиняє громадянина, відрекомендовується і повідомляє мету спілкування. На вимогу громадянина він зобов'язаний показати паспорт (посвідчення офіцера, військовий квиток, службове посвідчення), а також посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Крім того, представник може попросити громадянина теж пред'явити його паспорт і військово-обліковий документ.

Згідно з п. 54 Порядку, під час перевірки документів представник ТЦК повинен назвати своє прізвище, ім'я, по батькові, посаду та пред'явити посвідчення особи разом з паспортом або військовим квитком.

Відомо, що 18 червня Кабмін затвердив форму службового посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки. Однак станом на 21 червня текст постанови ще не опублікований на сайті Кабміну, тому зовнішній вигляд посвідчення поки невідомий.

Ми писали, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські супроводжують представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, коли мають спільні завдання. Наприклад, коли повістки виписують військовозобов'язаним вдома.

Нагадаємо, представники військкомату не мають права затримувати громадян. Також в їхні повноваження не входить доправлення військовозобов'язаних до ТЦК задля оновлення військово-облікових даних.