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Удостоверение для вручения повесток — новые требования Кабмина

21 июня 2024 17:58
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Кабмин утвердил форму удостоверения личности, уполномоченной вручать повестки
Вручение повесток призывникам в Украине. Фото: facebook.com/DF.Avangard
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Представитель ТЦК обязан предъявить удостоверение личности, уполномоченной вручать повестки. Однако Кабмин до сих пор не показал, как должно выглядеть это удостоверение.

Об этом сообщила судебно-юридическая газета в пятницу, 21 июня.

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Вручение повесток регулируется Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабмина №560.

По этому документу представитель ТЦК или других соответствующих органов останавливает гражданина, отрекомендовывается и сообщает цель общения. По требованию гражданина он обязан показать паспорт (удостоверение офицера, военный билет, служебное удостоверение), а также удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. Кроме того, представитель может попросить гражданина тоже предъявить его паспорт и военно-учетный документ.

Согласно п. 54 Порядка во время проверки документов, представитель ТЦК должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и предъявить удостоверение личности вместе с паспортом или военным билетом.

Известно, что 18 июня Кабмин утвердил форму служебного удостоверения личности, уполномоченного вручать повестки. Однако по состоянию на 21 июня текст постановления еще не опубликован на сайте Кабмина, поэтому внешний вид удостоверения пока неизвестен.

Мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что полицейские сопровождают представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, когда имеют общие задачи. Например, когда повестки выписывают военнообязанным дома.

Напомним, представители военкомата не имеют права задерживать граждан. Также в их полномочия не входит доставка военнообязанных в ТЦК для обновления военно-учетных данных.

Кабинет министров
война
Украина
мобилизация
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ТЦК и СП
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