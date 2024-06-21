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Щодня виділяємо по кількасот патрулів — Клименко пояснив, чому поліція супроводжує ТЦК

21 червня 2024 03:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чому поліція супроводжує ТЦК при роздачі повісток — Ігор Клименко пояснив
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що поліцейські супроводжують представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, коли мають спільні завдання. Наприклад, коли повістки виписують військовозобов'язаним вдома. 

Про це Ігор Клименко розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода", оприлюдненому на YouTube у четвер, 20 червня.

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Чому працівники ТЦК роздають повістки з правоохоронцями

"Ми супроводжуємо військовослужбовців ТЦК... коли в нас є спільні патрулі та спільні завдання. Наприклад, коли працівник ТЦК хоче прийти до громадянина, вручити йому повістку, додому, наприклад, то вони повідомляють про це поліції, поліцейський завжди поруч для того, щоб уникнути цих порушень порядку як з однієї, так і з іншої сторони", — зазначив Клименко.

Він наголосив, що за законом всі дії працівника ТЦК, правоохоронця та громадянина повинні фіксуватися поліцеською бодікамерою.

Також міністр зауважив, що не завжди представники ТЦК просять поліцейських їх супроводжувати.

"За їхнім бажанням і за змогою. Ми ж не можемо стільки патрулів організувати. В нас ще є реагування на злочини, на повідомлення по території держави. Тобто ми виділяємо кожного дня кількасот патрулів по території нашої держави для того, щоби працювати з працівниками ТЦК. Сьогодні таких патрулів доходить до 500... Це максимально, що ми можемо наразі зробити. Я вам точно скажу: 513", — додав Клименко.

Які повноваження мають працівники ТЦК

Нагадаємо, в Міноборони пояснили, що представники ТЦК не мають права затримувати та доправляти до військкомату громадян. Такі права мають лише поліцейські.

Також ми писали, що в Україні хочуть врегулювати роботу працівників ТЦК та запобігти прояву конфліктів з цивільними. Для цього з'являться військові поліцейські, які відстежуватимуть діяльність військкомів на предмет аморальних та антиконституційних дій щодо цивільних.

Додамо, що в Cухопутних військах діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП. Можна звернутися за допомогою за номером 0 800 301 937.

МВС
поліція
мобілізація
повістки
Ігор Клименко
інтерв'ю
війна в Україні
ТЦК та СП
війна

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