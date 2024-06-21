Почему полиция сопровождает ТЦК при раздаче повесток — Игорь Клименко объяснил

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что полицейские сопровождают представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, когда имеют общие задачи. Например, когда повестки выписывают военнообязанным дома.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода", обнародованном на YouTube в четверг, 20 июня.

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"Мы сопровождаем военнослужащих ТЦК... когда у нас есть общие патрули и общие задачи. Например, когда работник ТЦК хочет прийти к гражданину, вручить ему повестку, домой, например, то они сообщают об этом полиции, полицейский всегда рядом для того, чтобы избежать этих нарушений порядка как с одной, так и с другой стороны", — отметил Клименко.

Он заявил, что по закону все действия работника ТЦК, полицейского и гражданина должны фиксироваться полицейской бодикамерой.

Также министр отметил, что не всегда представители ТЦК просят полицию их сопровождать.

"По их желанию и по возможности. Мы же не можем столько патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сот патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с работниками ТЦК. Сегодня таких патрулей доходит до 500... Это максимально, что мы можем сделать сейчас. Я вам точно скажу: 513", — добавил Клименко.

Какие полномочия имеют работники ТЦК

Напомним, в Минобороны объяснили, что представители ТЦК не имеют права задерживать и доставлять в военкомат граждан. Такие права имеют только полицейские.

Также мы писали, что в Украине хотят урегулировать работу работников ТЦК и предотвратить проявление конфликтов с гражданскими. Для этого появятся военные полицейские, которые будут отслеживать деятельность военных на предмет аморальных и антиконституционных действий в отношении гражданских.

Добавим, что в Сухопутных войсках действует горячая линия для оперативного реагирования на все противоправные действия представителей ТЦК и СП. Вы можете обратиться за помощью по номеру 0 800 301 937.