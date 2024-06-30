Повноваження ТЦК — що працівники не мають права робити

Працівники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: скриншот

Юрист Дмитро Франчук розповів, на що поширюються повноваження працівників Територіальних центрів комплектування, а в яких випадках вони порушують права громадян. Так, представники ТЦК можуть перевіряти документи в військовозобов'язаних під час воєнного стану, а от вилучати їх — ні.

Про це Дмитро Франчук повідомив у коментарі РБК-Україна, оприлюдненому в суботу, 29 червня.

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Що не входить у повноваження ТЦК

Юрист пояснив, що представники ТЦК можуть перевіряти документи в чоловіків призовного віку, вручати повістки, виписувати постанову про притягнення до адмінвідповідальності без складання протоколу, а також дати доступ до інформації про військовозобов'язаного, зокрема персональні дані, спеціальність, місце роботи та сімейний стан.

"Представники ТЦК не уповноважені затримувати громадян без участі поліції. Якщо затримання відбувається без законних підстав, це може бути оскаржено в суді. Також вони не мають права без судового рішення заходити у житло громадян", — пояснив Франчук.

Він зазначив, що працівники ТЦК не мають права забирати документи, якщо українець не віддасть їх добровільно, а також вимагати прийти до ТЦК безпідставно або не за місцем прописки.

"Працівники ТЦК можуть викликати поліцію для затримання чоловіка, якщо є судове рішення — наприклад, рішення суду про доправлення особи до ТЦК або ж є порушення закону, наприклад, ухилення від призову", — розповів експерт.

Він додав, що часто помилкою громадян є те, що вони забувають вдома документи, які підтверджують бронювання чи відстрочку, до того ж багато українців не вміють відстоювати свої права.

Кому треба йти в ТЦК попри оновлення даних в "Резерв+"

Нагадаємо, що деякі військовозобов'язані скаржаться на повістки, які отримали попри оновлення персональних даних у додатку "Резерв+". Причина виклику до військкомату — неповна інформація про військовозобов'язаного у системі обліку. Крім того, серед них є певні категорії, яким відвідування військкоматів взагалі не потрібно.

Також в Верховній Раді внесли зміни до законодавства, згідно з якими ТЦК зможуть побачити в реєстрі "Оберіг" нову інформацію про чоловіків, які ухиляються від мобілізації.