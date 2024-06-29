Кому з українців не треба оновлювати свої дані в ТЦК СП — повний перелік

Військовозобов'язані оновлюють дані в ТЦК. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП

Українські військовозобов'язані чоловіки мають час до 16 липня, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування. Проте серед них є певні категорії, яким відвідування військкоматів взагалі не потрібно.

Про кого з військовозобов'язаних йдеться — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Згідно з текстом оновленого закону про мобілізацію, це стосується шести категорій українців. Таким чином, оновлювати дані в ТЦК СП, не потрібно:

тим, кому менше ніж 18 років і більше ніж 60 років;

тим, кого виключили з військового обліку;

тим, кого визнано непридатним до несення військової служби за рішенням ВЛК;

не військовозобов'язаним жінкам;

військовослужбовцям;

чоловікам 18-60 років, які не є громадянами України.

Звертаємо увагу на другий пункт, в якому виключення з військового обліку може статися з трьох причин:

визнання непридатності до військової служби за результатами ВЛК;

досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років);

припинення громадянства України.

Таким чином, всі військовозобов'язані, яких виключили з військового обліку, але які оновили дані до 18 травня, мають зробити це ще раз, щоб підтвердити свій статус.

Кому потрібно оновити дані в ТЦК

Крім осіб, яким не загрожує відвідування центрів військкомату, це зобов'язані зробити

усі військовозобов'язані чоловіки віком 25-60 років;

ті, у кого був статус "обмежено-придатний";

молоді люди призовного віку (17-25 років) із приписним;

жінки з медичною та фармацевтичною спеціальністю.

Також оновлювати свої дані потрібно навіть студентам попри наявність права на відстрочку. Особливо це стосується чоловіків-студентів, які навчаються за кордоном. Згідно з законом, кожен юнак у 17 років має стати на військовий облік. Єдиний нюанс полягає в тому, що якщо громадянин України, який вчиться в іноземному ВНЗ, приїде оновлювати свої дані, то назад він вже навряд чи повернеться — навчання в закордонних навчальних закладах не є підставою для легального виїзду з України.

Нагадаємо, що вже стало відомо, кого першочергово мобілізують до ЗСУ з липня поточного року.

Також ми повідомляли, що до війська можуть мобілізувати жінок-медикинь та фармацевток з огляду на найбільш дефіцитні в армії військові спеціальності.