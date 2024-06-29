Кому из украинцев не нужно обновлять свои данные в ТЦК СП — полный список

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП

У украинских военнообязанных мужчин время до 16 июля, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Однако среди них есть определенные категории, которым посещение военкоматов вообще не требуется.

О ком из военнообязанных идет речь — читайте в материале Новини.LIVE.

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Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Согласно тексту обновленного закона о мобилизации, это касается шести категорий украинцев. Таким образом, обновлять данные в ТЦК СП не требуется:

тем, кому меньше 18 лет и более 60 лет;

тем, кого исключили из военного учета;

тем, кто признан непригодным к несению военной службы по решению ВЛК;

не военнообязанным женщинам;

военнослужащим;

мужчинам 18-60 лет, не являющимся гражданами Украины.

Обращаем внимание на второй пункт, в котором исключение из военного учета может произойти по трем причинам:

признание непригодности к военной службе по результатам ВВК;

достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);

прекращение гражданства Украины.

Таким образом, все военнообязанные, исключенные из военного учета, но обновившие данные до 18 мая, должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.

Кому нужно обновить данные в ТЦК

Кроме лиц, которым не грозит посещение центров военкомата, это обязаны сделать

все военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет;

те, у кого был статус "ограниченно годный";

молодые люди призывного возраста (17-25 лет) с приписным;

женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.

Также обновлять свои данные нужно даже студентам, несмотря на наличие права на отсрочку. Особенно это касается мужчин-студентов, обучающихся за границей. По закону каждый юноша в 17 лет должен стать на военный учет. Единственный нюанс состоит в том, что если гражданин Украины, который учится в иностранном вузе, приедет обновлять свои данные, то назад он уже вряд ли вернется — обучение в зарубежных учебных заведениях не является основанием для легального выезда из Украины.

Напомним, что уже стало известно, кого в первую очередь мобилизуют в ВСУ с июля текущего года.

Также мы сообщали, что в армию могут мобилизовать женщин-медиков и фармацевтов, учитывая наиболее дефицитные в армии военные специальности.