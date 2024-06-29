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Обновление данных в ТЦК СП — кому из украинцев можно забыть о военкоматах

29 июня 2024 11:02
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Кому из украинцев не нужно обновлять свои данные в ТЦК СП — полный список
Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

У украинских военнообязанных мужчин время до 16 июля, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Однако среди них есть определенные категории, которым посещение военкоматов вообще не требуется.

О ком из военнообязанных идет речь — читайте в материале Новини.LIVE.

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Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Согласно тексту обновленного закона о мобилизации, это касается шести категорий украинцев. Таким образом, обновлять данные в ТЦК СП не требуется:

  • тем, кому меньше 18 лет и более 60 лет;
  • тем, кого исключили из военного учета;
  • тем, кто признан непригодным к несению военной службы по решению ВЛК;
  • не военнообязанным женщинам;
  • военнослужащим;
  • мужчинам 18-60 лет, не являющимся гражданами Украины.

Обращаем внимание на второй пункт, в котором исключение из военного учета может произойти по трем причинам:

  • признание непригодности к военной службе по результатам ВВК;
  • достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
  • прекращение гражданства Украины.

Таким образом, все военнообязанные, исключенные из военного учета, но обновившие данные до 18 мая, должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.

Кому нужно обновить данные в ТЦК

Кроме лиц, которым не грозит посещение центров военкомата, это обязаны сделать

  • все военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет;
  • те, у кого был статус "ограниченно годный";
  • молодые люди призывного возраста (17-25 лет) с приписным;
  • женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.

Также обновлять свои данные нужно даже студентам, несмотря на наличие права на отсрочку. Особенно это касается мужчин-студентов, обучающихся за границей. По закону каждый юноша в 17 лет должен стать на военный учет. Единственный нюанс состоит в том, что если гражданин Украины, который учится в иностранном вузе, приедет обновлять свои данные, то назад он уже вряд ли вернется — обучение в зарубежных учебных заведениях не является основанием для легального выезда из Украины.

Напомним, что уже стало известно, кого в первую очередь мобилизуют в ВСУ с июля текущего года.

Также мы сообщали, что в армию могут мобилизовать женщин-медиков и фармацевтов, учитывая наиболее дефицитные в армии военные специальности.

Украина
личные данные
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

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