Кому из украинцев не нужно обновлять свои данные в ТЦК СП — полный список

Обновление данных в ТЦК СП — кому из украинцев можно забыть о военкоматах
У украинских военнообязанных мужчин время до 16 июля, чтобы обновить свои данные в территориальных центрах комплектования. Однако среди них есть определенные категории, которым посещение военкоматов вообще не требуется.
О ком из военнообязанных идет речь — читайте в материале Новини.LIVE.
Кому не нужно обновлять данные в ТЦК
Согласно тексту обновленного закона о мобилизации, это касается шести категорий украинцев. Таким образом, обновлять данные в ТЦК СП не требуется:
- тем, кому меньше 18 лет и более 60 лет;
- тем, кого исключили из военного учета;
- тем, кто признан непригодным к несению военной службы по решению ВЛК;
- не военнообязанным женщинам;
- военнослужащим;
- мужчинам 18-60 лет, не являющимся гражданами Украины.
Обращаем внимание на второй пункт, в котором исключение из военного учета может произойти по трем причинам:
- признание непригодности к военной службе по результатам ВВК;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
- прекращение гражданства Украины.
Таким образом, все военнообязанные, исключенные из военного учета, но обновившие данные до 18 мая, должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.
Кому нужно обновить данные в ТЦК
Кроме лиц, которым не грозит посещение центров военкомата, это обязаны сделать
- все военнообязанные мужчины в возрасте 25-60 лет;
- те, у кого был статус "ограниченно годный";
- молодые люди призывного возраста (17-25 лет) с приписным;
- женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.
Также обновлять свои данные нужно даже студентам, несмотря на наличие права на отсрочку. Особенно это касается мужчин-студентов, обучающихся за границей. По закону каждый юноша в 17 лет должен стать на военный учет. Единственный нюанс состоит в том, что если гражданин Украины, который учится в иностранном вузе, приедет обновлять свои данные, то назад он уже вряд ли вернется — обучение в зарубежных учебных заведениях не является основанием для легального выезда из Украины.
Напомним, что уже стало известно, кого в первую очередь мобилизуют в ВСУ с июля текущего года.
Также мы сообщали, что в армию могут мобилизовать женщин-медиков и фармацевтов, учитывая наиболее дефицитные в армии военные специальности.
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