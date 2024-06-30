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Виклик до ТЦК після оновлення даних у "Резерві+" — що чекає військовозобов'язаного

30 червня 2024 02:05
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Що робити, якщо після оновлення даних у "Резерв+" прийшла повістка — пояснення ТЦК
Мобільний додаток "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Деякі військовозобов'язані українці нарікають, що отримали повістки, незважаючи на оновлення персональних даних у мобільному додатку "Резерв+". Причина виклику до військкомату — неповна інформація про військовозобов'язаного у системі обліку. 

Про це розповіла працівник Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.

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За словами Аліни Кривошеї, не всі військовозобов'язані мають актуальний висновок ВЛК. Під час воєнного стану така довідка дійсна тільки один рік. 

"Додаток "Резерв+" включає електронну адресу, номер телефону та адресу реєстрації. Якщо медичний огляд був проведений, скажімо, 5 років тому, необхідно оновити дані про здоров’я, пройшовши новий огляд. У період воєнного стану висновки медичної комісії дійсні один рік. Через це можуть викликати до ТЦК. Іноді люди хочуть отримати відстрочку, і співробітник ТЦК може порадити, як це зробити, та направити до відповідного центру", — пояснила працівник ТЦК.

Нагадаємо, у парламенті внесли зміни до законодавства, згідно з якими ТЦК зможуть побачити в реєстрі "Оберіг" інформацію про несплачений ухилянтом штраф.

До слова, якщо військовозобов'язаний має бронювання від мобілізації, оформлене на папері, але бронь не підтягується у додатку "Резерв+" — треба звертатися до служби техпідтримки Міноборони.

військовий облік
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані
резерв

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