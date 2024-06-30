Що робити, якщо після оновлення даних у "Резерв+" прийшла повістка — пояснення ТЦК

Виклик до ТЦК після оновлення даних у "Резерві+" — що чекає військовозобов'язаного
Деякі військовозобов'язані українці нарікають, що отримали повістки, незважаючи на оновлення персональних даних у мобільному додатку "Резерв+". Причина виклику до військкомату — неповна інформація про військовозобов'язаного у системі обліку.
Про це розповіла працівник Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея.
Повістку можуть виписати через застарілий медогляд
За словами Аліни Кривошеї, не всі військовозобов'язані мають актуальний висновок ВЛК. Під час воєнного стану така довідка дійсна тільки один рік.
"Додаток "Резерв+" включає електронну адресу, номер телефону та адресу реєстрації. Якщо медичний огляд був проведений, скажімо, 5 років тому, необхідно оновити дані про здоров’я, пройшовши новий огляд. У період воєнного стану висновки медичної комісії дійсні один рік. Через це можуть викликати до ТЦК. Іноді люди хочуть отримати відстрочку, і співробітник ТЦК може порадити, як це зробити, та направити до відповідного центру", — пояснила працівник ТЦК.
Нагадаємо, у парламенті внесли зміни до законодавства, згідно з якими ТЦК зможуть побачити в реєстрі "Оберіг" інформацію про несплачений ухилянтом штраф.
До слова, якщо військовозобов'язаний має бронювання від мобілізації, оформлене на папері, але бронь не підтягується у додатку "Резерв+" — треба звертатися до служби техпідтримки Міноборони.
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