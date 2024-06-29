Що робити, якщо у мобільному додатку "Резерв+" не підтягується бронь від мобілізації

Телефон з мобільним додатком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Якщо військовозобов'язаний має бронювання від мобілізації, оформлене у паперовому вигляді, але бронь не підтягується у додатку "Резерв+" — треба звертатися до служби техпідтримки Міноборони. Тобто повідомляти про проблему у чат-бот Telegram/Viber або писати на електронну пошту МОУ.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Звернень з приводу некоректної роботи "Резерв+" дуже багато

"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато", — сказала заступниця міністра.

Також вона додала, що дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійної актуалізації.

"Міноборони намагається вирішити це системно. Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації", — радить Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, у Мінцифри заявили, що процес бронювання завдяки застосунку "Дія" триватиме протягом години. Згодом можна буде самостійно перевірити бронювання та роздрукувати відповідний документ.

До слова, вже з 1 липня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.