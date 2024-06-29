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У додатку Резерв+ не відображається бронювання — у Міноборони розповіли, що робити

29 червня 2024 12:30
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Що робити, якщо у мобільному додатку "Резерв+" не підтягується бронь від мобілізації
Телефон з мобільним додатком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Якщо військовозобов'язаний має бронювання від мобілізації, оформлене у паперовому вигляді, але бронь не підтягується у додатку "Резерв+" — треба звертатися до служби техпідтримки Міноборони. Тобто повідомляти про проблему у чат-бот Telegram/Viber або писати на електронну пошту МОУ.

Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко

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Звернень з приводу некоректної роботи "Резерв+" дуже багато

"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато", — сказала заступниця міністра.

Також вона додала, що дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійної актуалізації. 

"Міноборони намагається вирішити це системно. Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації", — радить Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, у Мінцифри заявили, що процес бронювання завдяки застосунку "Дія" триватиме протягом години. Згодом можна буде самостійно перевірити бронювання та роздрукувати відповідний документ.

До слова, вже з 1 липня українці зможуть отримати надрукований військово-обліковий документ з QR-кодом.  

Міноборони
додаток
військовий облік
мобілізація
військовозобов'язані
резерв

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