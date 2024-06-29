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В приложении Резерв+ не отображается бронирование — в Минобороны рассказали, что делать

29 июня 2024 12:30
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Что делать, если в мобильном приложении "Резерв+" не подтягивается бронь от мобилизации
Телефон с мобильным приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Если у военнообязанного есть бронирование от мобилизации, оформленное в бумажном виде, но бронь не подтягивается в приложении "Резерв+" — нужно обращаться в службу техподдержки Минобороны. То есть сообщать о проблеме в чат-бот Telegram/Viber или писать на электронную почту МОУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель   министра обороны Екатерина Черногоренко.

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"Мы сейчас обрабатываем обращения, поступившие нашей технической поддержке. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 миллион сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", — сказала замминистра.

Также она добавила, что данные, вносимые работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации.

"Минобороны пытается решить это системно. Но тем не менее, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации", — советует Екатерина Черногоренко.

Напомним, в Минцифре заявили, что процесс бронирования в приложении "Дія" займет около часа. Со временем будет самостоятельно проверить бронирование и распечатать соответствующий документ.

К слову, уже с 1 июля украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.

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