Что делать, если в мобильном приложении "Резерв+" не подтягивается бронь от мобилизации

Телефон с мобильным приложением "Резерв+". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если у военнообязанного есть бронирование от мобилизации, оформленное в бумажном виде, но бронь не подтягивается в приложении "Резерв+" — нужно обращаться в службу техподдержки Минобороны. То есть сообщать о проблеме в чат-бот Telegram/Viber или писать на электронную почту МОУ.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Обращений по поводу некорректной работы "Резерв+" очень много

"Мы сейчас обрабатываем обращения, поступившие нашей технической поддержке. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 миллион сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", — сказала замминистра.

Также она добавила, что данные, вносимые работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации.

"Минобороны пытается решить это системно. Но тем не менее, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации", — советует Екатерина Черногоренко.

Напомним, в Минцифре заявили, что процесс бронирования в приложении "Дія" займет около часа. Со временем будет самостоятельно проверить бронирование и распечатать соответствующий документ.

К слову, уже с 1 июля украинцы смогут получить напечатанный военно-учетный документ с QR-кодом.