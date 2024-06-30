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Вызов в ТЦК после обновления данных в "Резерве+" — что ждет военнообязанного

30 июня 2024 02:05
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Что делать, если после обновления данных в "Резерв+" пришла повестка - объяснение ТЦК
Мобильное приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Некоторые военнообязанные украинцы жалуются, что получили повестки, несмотря на обновление персональных данных в мобильном приложении "Резерв+". Причина вызова в военкомат — неполная информация о военнообязанном в системе учете.

Об этом рассказала работник Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея.

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По словам Алины Кривошеи, не все военнообязанные имеют актуальное заключение ВВК. Во время военного положения такая справка действительна только один год.

"Приложение "Резерв+" включает электронный адрес, номер телефона и адрес регистрации. Если медицинский осмотр был проведен, скажем, 5 лет назад, необходимо обновить данные о здоровье, пройти новый осмотр. В период военного положения заключения медицинской комиссии действительны один год. Из-за этого могут вызвать в ТЦК. Иногда люди хотят получить отсрочку, и сотрудник ТЦК может посоветовать, как это сделать, и направить в соответствующий центр", — объяснила работник ТЦК.

Напомним, в парламенте внесли изменения в законодательство, согласно которым ТЦК смогут увидеть в реестре "Оберег" информацию о неуплаченном штрафе уклониста.

К слову, если у военнообязанного есть бронирование от мобилизации, оформленное на бумаге, но бронь не подтягивается в приложении "Резерв+" — нужно обращаться в службу техподдержки Минобороны.

военный учет
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
резерв

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