Полномочия ТЦК — что работники не имеют права делать

Работники ТЦК разговаривают с военнообязанным. Фото: скриншот

Юрист Дмитрий Франчук рассказал, на что распространяются полномочия работников Территориальных центров комплектования, а в каких случаях они нарушают права граждан. Так, представители ТЦК могут проверять документы у военнообязанных во время военного положения, а вот изымать их — нет.

Об этом Дмитрий Франчук сообщил в комментарии РБК-Украина, обнародованном в субботу, 29 июня.

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Юрист пояснил, что представители ТЦК могут проверять документы у мужчин призывного возраста, вручать повестки, выписывать постановление о привлечении к админответственности без составления протокола, а также предоставить доступ к информации о военнообязанном, в частности, персональные данные, специальность, место работы и семейное положение.

"Представители ТЦК не уполномочены задерживать граждан без участия полиции. Если задержание производится без законных оснований, это может быть обжаловано в суде. Также они не имеют права без судебного решения заходить в жилье граждан", — пояснил Франчук.

Он отметил, что работники ТЦК не имеют права забирать документы, если украинец не отдаст их добровольно, а также потребовать прийти в ТЦК безосновательно или не по месту прописки.

"Работники ТЦК могут вызвать полицию для задержания мужчины, если есть судебное решение — например, решение суда об доставке лица в ТЦК или есть нарушение закона, например, уклонение от призыва", — рассказал эксперт.

Он добавил, что часто ошибкой граждан является то, что они забывают дома документы, подтверждающие бронирование или отсрочку, и многие украинцы не умеют отстаивать свои права.

Кому нужно идти в ТЦК, несмотря на обновление данных в "Резерв+"

Напомним, что некоторые военнообязанные жалуются на повестки, которые получили, несмотря на обновление персональных данных в приложении "Резерв+". Причина вызова в военкомат — неполная информация о военнообязанном в системе учета. Кроме того, среди них есть определенные категории, которым посещение военкоматов вообще не требуется.

Также в Верховной Раде внесли изменения в законодательство, согласно которым ТЦК смогут увидеть в реестре "Оберег" новую информацию о мужчинах, уклоняющихся от мобилизации.