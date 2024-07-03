Мобилизация в Украине – у представителей ТЦК появился новый обязательный документ

Проверка документов представителями ТЦК. Фото: АрмияInform

В Украине идет мобилизация. После ряда скандалов, связанных с вручением повесток, утвердили новый документ, который должен быть у работников ТЦК, осуществляющих оповещение.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин в среду, 3 июля.

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На днях появился новый обязательный документ для представителей ТЦК. Речь идет о новой форме удостоверения, которое должно быть у работников ТЦК, осуществляющих оповещение. По словам адвоката, вручение повестки без этого удостоверения можно считать сомнительным.

"Я считаю, что утверждение такого удостоверения — правильный шаг. Это сделано для того, чтобы не было злоупотреблений. А они могут быть колоссальными. А сколько было случаев, когда лица просто одевали форму, вроде бы задерживали и предлагали откупиться? Я считаю, что чрезмерная власть силовиков приводит к необратимым процессам в государстве", — прокомментировал адвокат.

В соответствии с Порядком призыва граждан на военную службу во время мобилизации, во время проверки военно-учетного документа представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. предоставляет ему право вручать повестки вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).

Такое удостоверение выдается на основании приказа соответствующего руководителя, удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью.

Вместе с тем адвокат Роман Симутин обратил внимание на то, что сейчас повестки вручают и без этих удостоверений. Но теперь рядовому гражданину будет сложнее сказать, обращаясь к проверяющему, что у последнего нет полномочий. В то же время адвокат акцентировал, что в новом удостоверении работника ТЦК написано, что это "служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки".

"То, что они могут вручать повестку, не значит, что они могут выписывать ее", — добавил он.

Адвокат добавил, что согласно законодательству повестка должна быть сформирована, а потом уже вручаться. Следовательно, утверждение нового удостоверения упорядочивает процесс оповещения.

"Чтобы не было хаоса. Если же у работника ТЦК не будет такого удостоверения, то у него не возникает обязанности вручать повестку", — говорит юрист.

Где могут вручить повестку

Ранее Кабмин в своем постановлении №560 от 16 мая прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья".

Документ могут вручать круглосуточно:

— по месту жительства;

— по месту обучения;

— в общественных местах;

— местах массового скопления людей;

— в ТЦК;

— на блокпостах;

— на пунктах пропуска через границу.

Вручение повестки на работе

В Украине военнообязанным могут вручать повестки прямо на рабочем месте. Эта норма не новая, ведь еще до 18 мая — вступления в силу нового закона — у руководителей предприятий были обязанности вести военный учет, сообщать о своих работниках в ТЦК.

Кроме того, работодатели должны обеспечить прибытие военнообязанных в пункты сбора или в воинские части, а также информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.

Нарушение законодательства может обернуться штрафом от 2 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — это от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн. Штрафы налагаются на руководителей предприятий, то есть на должностных лиц.

В то же время места для проверки документов военнообязанных не ограничены. Это могут быть общественные места, ТЦ, транспорт, на работе или в учебном заведении.

Впрочем, любимый способ ТЦК для вручения повесток — это улицы. Если вы вышли из дома без каких-либо документов, может быть административное задержание до трех часов. А за злостное неповиновение полицейскому административная и даже уголовная ответственность.

Во время военного положения все военнообязанные мужчины должны носить при себе не только паспорт, но и военный билет, который после вступления в силу главного мобилизационного закона обновили. В частности, в нем будет информация о том, что лицо является "уклонистом" в случае совершения лицом административного или уголовного нарушения. Постановление вступило в силу 18 мая 2024 года.

В обновленном военном билете также будет содержаться информация о дате рождения, ИНН, воинском звании, военно-учетной специальности, данные о результате ВВК, сведения о наличии отсрочки или бронирования, а также об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.

Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.

К слову, лиц, уклоняющихся от военного учета и добровольно не уплативших штрафы, которые им "выпишет" ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. Это касается, в частности, тех, кто не сообщил государству свои актуальные данные.

Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦПАУ.

Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.