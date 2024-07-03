Мобилизация в Украине – у представителей ТЦК появился новый обязательный документ

У представителей ТЦК появился новый обязательный документ — как это повлияет на вручение повесток
В Украине идет мобилизация. После ряда скандалов, связанных с вручением повесток, утвердили новый документ, который должен быть у работников ТЦК, осуществляющих оповещение.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал адвокат Роман Симутин в среду, 3 июля.
Очередные изменения в процессе мобилизации
На днях появился новый обязательный документ для представителей ТЦК. Речь идет о новой форме удостоверения, которое должно быть у работников ТЦК, осуществляющих оповещение. По словам адвоката, вручение повестки без этого удостоверения можно считать сомнительным.
"Я считаю, что утверждение такого удостоверения — правильный шаг. Это сделано для того, чтобы не было злоупотреблений. А они могут быть колоссальными. А сколько было случаев, когда лица просто одевали форму, вроде бы задерживали и предлагали откупиться? Я считаю, что чрезмерная власть силовиков приводит к необратимым процессам в государстве", — прокомментировал адвокат.
В соответствии с Порядком призыва граждан на военную службу во время мобилизации, во время проверки военно-учетного документа представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки. предоставляет ему право вручать повестки вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом).
Такое удостоверение выдается на основании приказа соответствующего руководителя, удостоверяется его личной подписью и скрепляется гербовой печатью.
Вместе с тем адвокат Роман Симутин обратил внимание на то, что сейчас повестки вручают и без этих удостоверений. Но теперь рядовому гражданину будет сложнее сказать, обращаясь к проверяющему, что у последнего нет полномочий. В то же время адвокат акцентировал, что в новом удостоверении работника ТЦК написано, что это "служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки".
"То, что они могут вручать повестку, не значит, что они могут выписывать ее", — добавил он.
Адвокат добавил, что согласно законодательству повестка должна быть сформирована, а потом уже вручаться. Следовательно, утверждение нового удостоверения упорядочивает процесс оповещения.
"Чтобы не было хаоса. Если же у работника ТЦК не будет такого удостоверения, то у него не возникает обязанности вручать повестку", — говорит юрист.
Где могут вручить повестку
Ранее Кабмин в своем постановлении №560 от 16 мая прописал, кто, где и как может вручать "письма счастья".
Документ могут вручать круглосуточно:
— по месту жительства;
— по месту обучения;
— в общественных местах;
— местах массового скопления людей;
— в ТЦК;
— на блокпостах;
— на пунктах пропуска через границу.
Вручение повестки на работе
В Украине военнообязанным могут вручать повестки прямо на рабочем месте. Эта норма не новая, ведь еще до 18 мая — вступления в силу нового закона — у руководителей предприятий были обязанности вести военный учет, сообщать о своих работниках в ТЦК.
Кроме того, работодатели должны обеспечить прибытие военнообязанных в пункты сбора или в воинские части, а также информировать ТЦК и СП о работниках, отказавшихся от получения повесток, и работниках, написавших заявления об увольнении.
Нарушение законодательства может обернуться штрафом от 2 тыс. до 3,5 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — это от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн. Штрафы налагаются на руководителей предприятий, то есть на должностных лиц.
В то же время места для проверки документов военнообязанных не ограничены. Это могут быть общественные места, ТЦ, транспорт, на работе или в учебном заведении.
Впрочем, любимый способ ТЦК для вручения повесток — это улицы. Если вы вышли из дома без каких-либо документов, может быть административное задержание до трех часов. А за злостное неповиновение полицейскому административная и даже уголовная ответственность.
Во время военного положения все военнообязанные мужчины должны носить при себе не только паспорт, но и военный билет, который после вступления в силу главного мобилизационного закона обновили. В частности, в нем будет информация о том, что лицо является "уклонистом" в случае совершения лицом административного или уголовного нарушения. Постановление вступило в силу 18 мая 2024 года.
В обновленном военном билете также будет содержаться информация о дате рождения, ИНН, воинском звании, военно-учетной специальности, данные о результате ВВК, сведения о наличии отсрочки или бронирования, а также об обращении или уведомлении о совершении административного или уголовного правонарушения в Национальную полицию.
Напомним, еще в мае 2024 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому изменяются правила ведения военного учета на предприятиях, организациях и учреждениях. В частности, появляются новые обязанности перед ТЦК и СП, за невыполнение которых грозит штраф.
К слову, лиц, уклоняющихся от военного учета и добровольно не уплативших штрафы, которые им "выпишет" ТЦК, может ожидать взыскания средств со счетов и даже недвижимого имущества. Это касается, в частности, тех, кто не сообщил государству свои актуальные данные.
Как известно, согласно новому закону о мобилизации военнообязанные могут обновить свои учетные данные через ЦПАУ.
Также мы писали, что в случае отказа гражданина предъявить военно-учетные документы работникам ТЦК на улице и назвать ФИО — его могут принудительно доставить в отделение полиции.
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