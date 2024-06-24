Новий скандал з ТЦК в Чернівцях — що трапилось

Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот

В Чернівцях чоловік, якого привезли до обласного ТЦК СП після спроби нелегально перетнути кордон, напав у мікроавтобусі на працівників військкомату. Він намагався одного з них задушити ременем безпеки.

Свою версію конфлікту розповіли в пресслужбі Чернівецького ОТЦК СП в понеділок, 24 червня.

Читайте також:

Новий конфлікт із ТЦК у Чернівцях

Як стало відомо, чоловік атакував військкомів дорогою до ТЦК СП. Було викликано поліцію та медиків для допомоги постраждалому військовому.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати громадською думкою, зображуючи постраждалого, та розмістив відповідне відео у соціальній мережі", — йдеться у повідомленні ТЦК.

Військкоми також зауважили, що чоловік напав на колишніх військовослужбовців ДШВ, які через поранення служать у ТЦК СП.

Скриншот заяви Чернівецького ОТЦК СП

Сутички з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, що у Львові стався черговий конфлікт за участю працівників ТЦК СП, коли військкоми силоміць намагалися мобілізувати чоловіка, умисно завдаючи йому ударів по ногах дверима мікроавтобуса.

Також у Києві під час зйомки опитування журналіста видання "Інформатор" Віталія Банних поліцейські примусово доставили до військкомату без присутності військкомів.

Водночас у мережі з'явилося відео, де на Буковині чоловік у військовій формі, погрожуючи пістолетом, вимагав від пасажира вийти з автобусу.