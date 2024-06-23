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У Києві журналіста забрали до ТЦК під час зйомки опитування на Хрещатику

23 червня 2024 08:09
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
Журналіста мобілізували з Хрещатика - він поділився деталями
Опитування на Хрещатику. Ілюстративне фото: скриншот з відео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Києві під час зйомки опитування журналіста примусово доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його словами, до нього підійшли поліцейські без представників ТЦК.

Про це пише Інформатор.

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Столичний журналіст Валентин Банних відомий своїми стрімами. На момент зйомки опитування до нього підійшли поліцейські без представників ТЦК та примусово доставили до військкомату.

За словами самого чоловіка, у нього були оновлені військово-облікові дані, а на смартфоні встановлено застосунок "Резерв+". Однак інспектори поліції все одно доставили журналіста до поліклініки на ВЛК, а звідки вже до ТЦК Шевченківського району.

ТЦК на ДВРЗ у Києві
ТЦК у Києві. Фото: Валентин Банних

"І в поліклініці, і потім у ТЦК мені весь час повторювали — зараз залагодимо формальності та відпустимо тебе додому. У підсумку зараз я в розподільному центрі на ДВРЗ", — розповів журналіст.

Також він зазначив, що проживає сам та має єдині ключі від квартири, де залишилася кішка — його не відпускають навіть аби погодувати тварину та комусь передати.

Раніше The New York Times писало, що в Україні зростає кількість ухилянтів. Чоловіки бояться, що мобілізація — це квиток в один кінець.

Крім того, на Волині на хабарі затримали провідну спеціалістку відділення обліку мобілізаційної роботи в ТЦК. 

Київ
журналісти
поліція
мобілізація
ТЦК та СП
чоловіки

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