Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Киеве журналиста забрали в ТЦК во время съемки опроса на Крещатике arrow

В Киеве журналиста забрали в ТЦК во время съемки опроса на Крещатике

23 июня 2024 08:09
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Журналиста мобилизовали с Крещатика – он поделился деталями
Опрос на Крещатике. Иллюстративное фото: скриншот с видео
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

В Киеве во время съемки опроса журналиста принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По его словам, к нему подошли полицейские без представителей ТЦК.

Об этом пишет Інформатор.

Читайте также:

Принудительная мобилизация журналиста в Киеве

Столичный журналист Валентин Банных известен своими стримами. На момент съемки опроса к нему подошли полицейские без представителей ТЦК и принудительно доставили в военкомат.

По словам самого мужчины, у него были обновлены военно-учетные данные, а на смартфоне установлено приложение "Резерв+". Однако инспекторы полиции все равно доставили журналиста в поликлинику на ВВК, а откуда уже в ТЦК Шевченковского района.

ТЦК на ДВРЗ в Киеве
ТЦК в Киеве. Фото: Валентин Банных

"И в поликлинике, и потом в ТЦК мне все время повторяли — сейчас уладим формальности и отпустим тебя домой. В итоге сейчас я в распределительном центре на ДВРЗ", — рассказал журналист.

Также он отметил, что проживает один и имеет единственные ключи от квартиры, где осталась кошка — его не отпускают даже, чтобы покормить животное и передать кому-то.

Ранее The New York Times писало, что в Украине растет количество уклонистов. Мужчины боятся, что мобилизация — это билет в один конец.

Кроме того, на Волыни на взятке задержали ведущую специалистку отделения учета мобилизационной работы в ТЦК.

Киев
журналисты
полиция
мобилизация
ТЦК и СП
мужчины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту