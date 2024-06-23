Журналиста мобилизовали с Крещатика – он поделился деталями

Опрос на Крещатике. Иллюстративное фото: скриншот с видео

В Киеве во время съемки опроса журналиста принудительно доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. По его словам, к нему подошли полицейские без представителей ТЦК.

Об этом пишет Інформатор.

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Столичный журналист Валентин Банных известен своими стримами. На момент съемки опроса к нему подошли полицейские без представителей ТЦК и принудительно доставили в военкомат.

По словам самого мужчины, у него были обновлены военно-учетные данные, а на смартфоне установлено приложение "Резерв+". Однако инспекторы полиции все равно доставили журналиста в поликлинику на ВВК, а откуда уже в ТЦК Шевченковского района.

ТЦК в Киеве. Фото: Валентин Банных

"И в поликлинике, и потом в ТЦК мне все время повторяли — сейчас уладим формальности и отпустим тебя домой. В итоге сейчас я в распределительном центре на ДВРЗ", — рассказал журналист.

Также он отметил, что проживает один и имеет единственные ключи от квартиры, где осталась кошка — его не отпускают даже, чтобы покормить животное и передать кому-то.

Ранее The New York Times писало, что в Украине растет количество уклонистов. Мужчины боятся, что мобилизация — это билет в один конец.

Кроме того, на Волыни на взятке задержали ведущую специалистку отделения учета мобилизационной работы в ТЦК.