Очільника ТЦК у Кривому Розі викрили на допомозі ухилянтам

СБУ викрила очільника ТЦК у Кривому Розі на масштабній схемі для ухилянтів
Очільник районного ТЦК у Кривому Розі Дніпропетровської області організував незаконну схему для ухилянтів. Організація продавала фіктивні посвідчення про непридатність до служби через стан здоров'я.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Продавали фіктивні довідки ухилянтам
"Співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні.
Так, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі, а для її реалізації залучив двох підлеглих та ще десятьох спільників — серед них, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.
Під час обшуків в учасників схеми виявили незареєстровану зброю та понад 3,5 млн гривень готівки.
Раніше у Волинській області на хабарі затримали провідну спеціалістку відділення обліку мобілізаційної роботи в ТЦК. Вона обіцяла не створювати штучних перешкод в продовженні бронювання трьом чоловікам.
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