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СБУ викрила очільника ТЦК у Кривому Розі на масштабній схемі для ухилянтів

22 червня 2024 12:00
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Очільника ТЦК у Кривому Розі викрили на допомозі ухилянтам
Затримання організатора схеми. Фото: СБУ
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Очільник районного ТЦК у Кривому Розі Дніпропетровської області організував незаконну схему для ухилянтів. Організація продавала фіктивні посвідчення про непридатність до служби через стан здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Співробітники внутрішньої безпеки СБУ нейтралізували злочинне угруповання, яке продавало фіктивні посвідчення про непридатність до служби за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні.

Так, незаконну діяльність організував очільник районного ТЦК у Кривому Розі, а для її реалізації залучив двох підлеглих та ще десятьох спільників — серед них, зокрема, посадовці місцевих лікарень і посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору.

Під час обшуків в учасників схеми виявили незареєстровану зброю та понад 3,5 млн гривень готівки.

Раніше у Волинській області на хабарі затримали провідну спеціалістку відділення обліку мобілізаційної роботи в ТЦК. Вона обіцяла не створювати штучних перешкод в продовженні бронювання трьом чоловікам.

Також ми писали, що правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. 

Кривий Ріг
Дніпропетровська область
мобілізація
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП

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