На Волині посадовиця ТЦК взяла хабар - деталі

Правоохоронці на місці злочину. Фото: Спеціалізована прокуратура

У Волинській області на хабарі затримали провідну спеціалістку відділення обліку мобілізаційної роботи в ТЦК. Вона обіцяла не створювати штучних перешкод в продовженні бронювання трьом чоловікам.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

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За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом чоловікам. Відомо, що ці військовозобов'язані є працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.

Затримання посадовиці. Фото: Спеціалізована прокуратура

"У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовицю на гарячому — під час отримання хабаря в розмірі 600 доларів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Також ми писали, що детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн гривень держустанови.