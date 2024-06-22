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Отримала 600 доларів хабаря — на Волині затримали співробітницю ТЦК

22 червня 2024 09:22
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
На Волині посадовиця ТЦК взяла хабар - деталі
Правоохоронці на місці злочину. Фото: Спеціалізована прокуратура
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

У Волинській області на хабарі затримали провідну спеціалістку відділення обліку мобілізаційної роботи в ТЦК. Вона обіцяла не створювати штучних перешкод в продовженні бронювання трьом чоловікам.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону.

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За даними слідства, 42-річна провідна спеціалістка відділення обліку мобілізаційної роботи за гроші обіцяла не створювати штучних перешкод в оновленні облікових даних та продовженні бронювання трьом чоловікам. Відомо, що ці військовозобов'язані є працівникам державного підприємства критичної інфраструктури.

На Волині затримали працівницю ТЦК
Затримання посадовиці. Фото: Спеціалізована прокуратура

"У разі відмови надати хабар цих працівників було б призвано до лав ЗСУ під час мобілізації в період дії правового режиму воєнного стану", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовицю на гарячому —  під час отримання хабаря в розмірі 600 доларів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, правоохоронці затримали депутата Ужгородської міської ради, який видавав військовозобов'язаним підроблені довідки, що підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. 

Також ми писали, що детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у заволодінні понад 16 млн гривень держустанови. 

корупція
хабар
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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