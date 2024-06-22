На Волыни чиновник ТЦК взяла взятку - детали

Получила 600 долларов взятки — на Волыни задержали сотрудницу ТЦК
В Волынской области на взятке задержали ведущего специалиста отделения учета мобилизационной работы в ТЦК. Она обещала не создавать искусственных препятствий в продлении бронирования трем мужчинам.
Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны западного региона.
Сотрудницу ТЦК на Волыни разоблачили на взятке
По данным следствия, 42-летняя ведущий специалист отделения учета мобилизационной работы за деньги обещала не создавать искусственных препятствий в обновлении учетных данных и продолжении бронирования трем мужчинам. Известно, что эти военнообязанные являются работниками государственного предприятия критической инфраструктуры.
"В случае отказа предоставить взятку этих работников было бы призвано в ряды ВСУ во время мобилизации в период действия правового режима военного положения", — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали чиновницу "на горячем" — во время получения взятки в размере 600 долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.
Также мы писали, что детективы НАБУ сообщили о подозрении трем лицам в завладении более 16 млн гривен госучреждения.
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