На Волыни чиновник ТЦК взяла взятку - детали

Правоохранители на месте преступления. Фото: Специализированная прокуратура

В Волынской области на взятке задержали ведущего специалиста отделения учета мобилизационной работы в ТЦК. Она обещала не создавать искусственных препятствий в продлении бронирования трем мужчинам.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны западного региона.

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По данным следствия, 42-летняя ведущий специалист отделения учета мобилизационной работы за деньги обещала не создавать искусственных препятствий в обновлении учетных данных и продолжении бронирования трем мужчинам. Известно, что эти военнообязанные являются работниками государственного предприятия критической инфраструктуры.

Задержание должностной лица. Фото: Специализированная прокуратура

"В случае отказа предоставить взятку этих работников было бы призвано в ряды ВСУ во время мобилизации в период действия правового режима военного положения", — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновницу "на горячем" — во время получения взятки в размере 600 долларов. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.

Также мы писали, что детективы НАБУ сообщили о подозрении трем лицам в завладении более 16 млн гривен госучреждения.