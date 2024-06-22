Руководителя ТЦК в Кривом Роге разоблачили на помощь уклонистам

СБУ разоблачила главу ТЦК в Кривом Роге на масштабной схеме для уклонистов
Глава районного ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области организовал незаконную схему для уклонистов. Организация продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Продавали фиктивные справки уклонистам
"Сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, продававшую фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.
Так, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге, а для ее реализации привлек двух подчиненных и еще десять сообщников — среди них, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.
Во время обысков у участников схемы было обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн гривен наличных.
Ранее в Волынской области на взятке задержали ведущего специалиста отделения учета мобилизационной работы в ТЦК. Она обещала не создавать искусственных препятствий в продлении бронирования трем мужчинам.
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