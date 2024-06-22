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СБУ разоблачила главу ТЦК в Кривом Роге на масштабной схеме для уклонистов

22 июня 2024 12:00
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Руководителя ТЦК в Кривом Роге разоблачили на помощь уклонистам
Задержание организатора схемы. Фото: СБУ
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

Глава районного ТЦК в Кривом Роге Днепропетровской области организовал незаконную схему для уклонистов. Организация продавала фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Сотрудники внутренней безопасности СБУ нейтрализовали преступную группировку, продававшую фиктивные удостоверения о непригодности к службе по состоянию здоровья", — говорится в сообщении.

Так, незаконную деятельность организовал глава районного ТЦК в Кривом Роге, а для ее реализации привлек двух подчиненных и еще десять сообщников — среди них, в частности, чиновники местных больниц и посредники для поиска клиентов и передачи взяток организатору.

Во время обысков у участников схемы было обнаружено незарегистрированное оружие и более 3,5 млн гривен наличных.

Ранее в Волынской области на взятке задержали ведущего специалиста отделения учета мобилизационной работы в ТЦК. Она обещала не создавать искусственных препятствий в продлении бронирования трем мужчинам.

Также мы писали, что правоохранители задержали депутата Ужгородского городского совета, который выдавал военнообязанным поддельные справки, подтверждающие факт ухода за лицами с инвалидностью.

Кривой Рог
Днепропетровская область
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП

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