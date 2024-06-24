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В Черновцах мужчина хотел задушить работника ТЦК — военные прокомментировали

24 июня 2024 17:38
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
Новый скандал с ТЦК в Черновцах — что случилось
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В Черновцах мужчина, которого привезли в областной ТЦК СП после попытки нелегально пересечь границу, напал в микроавтобусе на работников военкомата. Он пытался одного из них задушить ремнем безопасности.

Свою версию конфликта рассказали в пресс-службе Черновицкого ОТЦК СП в понедельник, 24 июня.

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Как стало известно, мужчина атаковал военнослужащих по дороге в ТЦК СП. Были вызваны полиция и медики для помощи пострадавшему военному.

"После совершенного мужчина пытался манипулировать общественным мнением, изображая пострадавшего и разместил соответствующее видео в социальной сети", — говорится в сообщении ТЦК.

Военные также отметили, что мужчина напал на бывших военнослужащих ДШВ, которые из-за ранений служат в ТЦК СП. 

тцк черновцы
Скриншот заявления Черновицкого ОТЦК СП

Схватки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, что во Львове произошел очередной конфликт с участием работников ТЦК СП, когда военными силой пытались мобилизовать мужчину, умышленно нанося ему удары по ногам дверями микроавтобуса.

Также и в Киеве во время съемки опроса журналиста издания "Информатор" Виталия Банных полицейские принудительно доставили в военкомат без присутствия военнослужащих.

В то же время в сети появилось видео, где на Буковине мужчина в военной форме, угрожая пистолетом, потребовал от пассажира выйти из автобуса.

скандал
полиция
Украина
избиение
Криминал
мобилизация
ТЦК и СП

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