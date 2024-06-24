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У Львові ТЦК силою намагався мобілізувати чоловіка — у військоматі дали офіційну відповідь

24 червня 2024 12:43
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Новий скандал з ТЦК у Львові — реакція військкомату
Працівники ТЦК силоміць мобілізують чоловіка. Ілюстративне фото: скриншот
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У Львові стався черговий конфлікт за участю працівників ТЦК СП, коли військкоми силоміць намагалися мобілізувати чоловіка, умисно завдаючи йому ударів по ногах дверима мікроавтобуса. Проте у військкоматі заявили, що чоловіка не били.

Про це йдеться в офіційній заяві Львівського ОТЦК СП.

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Що передувало конфлікту

На кадрах, які з'явилися в соцмережі, видно як працівники ТЦК намагаються затримати чоловіка. Жінка та інший чоловік зчинили ґвалт, вимагаючи відпустити затриманого, а також у грубій формі просили військкомів показати документи.

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Версія військкомату

Проте за словами військкомів, вони перевірили у чоловіка документи. Виявилося, що у військкоматі він був востаннє дев'ять років тому, тому його "запросили до салону автомобіля, щоб виписати повістку".

Повз проходила жінка, яка почала знімати їх, і тоді, "помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт" та "поводився неадекватно". В ТЦК наголошують, що не били його, а виписали йому повістку та відпустили. Водночас момент із притиснутою дверима ногою у повідомленні не згадується.

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Скриншот заяви ЛОТЦК СП

Версія затриманого

Водночас сам затриманий заявив, що повістки на місці йому не виписали, натомість забрали тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного, яке носив із собою. Також він додав, що востаннє був на ВЛК 4,5 роки тому, та показав синці на ногах, які йому залишили працівники ТЦК.

Скандали та сутички з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, у Києві під час зйомки опитування журналіста видання "Інформатор" Віталія Банних поліцейські  примусово доставили до військкомату без присутності військкомів.

Раніше на Волині викрили корумпованих працівників обласного ТЦК СП, де двоє офіцерів отримали хабаря. 

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі: чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.

А також у мережі з'явилося відео, де на Буковині чоловік  у військовій формі, погрожуючи пістолетом, закликав пасажира вийти з автобусу.

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конфлікт
Україна
побиття
військові
Кримінал
мобілізація
ТЦК та СП

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