Новий скандал з ТЦК у Львові — реакція військкомату

Работники ТЦК силой мобилизуют мужчину. Иллюстративное фото: скриншот

Во Львове произошел очередной конфликт с участием работников ТЦК СП, когда военными силой пытались мобилизовать мужчину, умышленно нанося ему удары по ногам дверями микроавтобуса. Однако в военкомате заявили, что мужчину не избивали.

Об этом говорится в официальном заявлении Львовского ОТЦК СП.

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Что предшествовало конфликту

На кадрах, появившихся в соцсети, видно, как работники ТЦК пытаются задержать мужчину. Женщина и другой мужчина подняли насилие, требуя отпустить задержанного, а также в грубой форме просили военных показать документы.

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Версия военкомата

Однако, по словам военкомов, они проверили у мужчины документы. Оказалось, что в военкомате он был последний девять лет назад, поэтому его "пригласили в салон автомобиля, чтобы выписать повестку".

Мимо проходила женщина, которая начала снимать их, и тогда, "заметив съемку, гражданин, не дождавшись вручения повестки, начал провоцировать военнослужащих на конфликт" и "вел себя неадекватно". В ТЦК подчеркивают, что не били его, а выписали повестку и отпустили. В то же время, момент с прижатой дверью ногой в сообщении не упоминается.

Скриншот заявления ЛОТЦК СП

Версия задержанного

В то же время сам задержанный заявил, что повестки на месте ему не выписали, и забрали временное удостоверение военнообязанного, которое он носил с собой. Также мужчина добавил, что последний раз был на ВЛК 4,5 года назад и показал синяки на ногах, которые ему оставили работники ТЦК.

Скандалы и стычки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, в Киеве во время съемки опроса журналиста издания "Информатор" Виталия Банных полицейские принудительно доставили в военкомат без присутствия военнослужащих.

Ранее на Волыни разоблачили коррумпированных работников областного ТЦК СП, где двое офицеров получили взятки.

Также скандал с ТЦК произошел в Одессе: мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих, в результате чего один из них получил травму головы.

А также в сети появилось видео, где на Буковине мужчина в военной форме, угрожая пистолетом, призвал пассажира выйти из автобуса.