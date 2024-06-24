Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Військовозобов'язаний прокоментував скандал з ТЦК у Львові arrow

Військовозобов'язаний прокоментував скандал з ТЦК у Львові

24 червня 2024 16:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Скандал с ТЦК во Львове — военнообязанный озвучил свою версію
Військовозобов'язаний у машині ТЦК. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Львові у понеділок, 24 червня, працівники ТЦК намагалися "запакувати" чоловіка до свого мікроавтобуса. Чоловік відреагував на цю ситуацію та показав синці на ногах.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Скандал з ТЦК у Львові 24 червня

Чоловік розповів, що йому не видали повістку, але замість цього забрали тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке він мав при собі. Він також зазначив, що останній раз був у ВЛК 4,5 роки тому.

Військовозобов'язаний показав синці на ногах, які, за його словами, з'явилися через дії працівників ТЦК.

Нагадаємо, раніше на ситуацію відреагував Львівський обласний ТЦК та СП. Там заявили, що чоловіка не били.

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі. Чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.

скандал
Львів
Львівська область
військкомат
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву