Скандал с ТЦК во Львове — военнообязанный озвучил свою версію

Військовозобов'язаний у машині ТЦК. Фото: скриншот

У Львові у понеділок, 24 червня, працівники ТЦК намагалися "запакувати" чоловіка до свого мікроавтобуса. Чоловік відреагував на цю ситуацію та показав синці на ногах.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Чоловік розповів, що йому не видали повістку, але замість цього забрали тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке він мав при собі. Він також зазначив, що останній раз був у ВЛК 4,5 роки тому.

Військовозобов'язаний показав синці на ногах, які, за його словами, з'явилися через дії працівників ТЦК.

Нагадаємо, раніше на ситуацію відреагував Львівський обласний ТЦК та СП. Там заявили, що чоловіка не били.

Також скандал з ТЦК трапився в Одесі. Чоловік не зупинився на блокпосту на їхню вимогу і "протягнув" на капоті свого автомобіля двох військкомів, внаслідок чого один з них отримав травму голови.