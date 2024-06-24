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Военнообязанный прокомментировал скандал с ТЦК во Львове

24 июня 2024 16:36
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Скандал с ТЦК во Львове – военнообязанный озвучил свою версию
Военнообязанный в машине ТЦК. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во Львове в понедельник, 24 июня, работники ТЦК пытались "упаковать" мужчину в свой микроавтобус. Мужчина отреагировал на эту ситуацию и показал синяки на ногах.

Об этом сообщают местные паблики.

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Скандал с ТЦК во Львове 24 июня

Мужчина рассказал, что ему не выдали повестку, но вместо этого забрали временное удостоверение военнообязанного, которое он имел при себе. Он также отметил, что последний раз был на ВВК 4,5 года назад.

Военнообязанный показал синяки на ногах, которые, по его словам, появились в результате действий работников ТЦК.

Напомним, ранее на ситуацию отреагировал Львовский областной ТЦК и СП. Там заявили, что мужчину не избивали.

Также скандал с ТЦК произошел в Одессе. Мужчина не остановился на блокпосту по их требованию и "протащил" на капоте своего автомобиля двух военнослужащих, в результате чего один из них получил травму головы.

скандал
Львов
Львовская область
военкомат
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные

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