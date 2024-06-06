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Стало відомо, у яких випадках працівники ТЦК можуть затримувати громадян

6 червня 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Затримання чоловіків представника ТЦК та доставлення до військкоматів
Працівники ТЦК зупинили чоловіка. Ілюстративне фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким було визначено порядок адміністративного затримання і доставлення громадян до ТЦК та СП. Відтепер військкоми не можуть це робити без представників поліції.

Про це пише Судово-Юридична газета у четвер, 6 червня.

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Так, самостійно працівники ТЦК не мають повноважень затримувати та доставляти громадян до військкомату. Натомість таке право і лише у визначених Законом випадках має поліція — при порушенні призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

У цьому випадку про місце перебування особи негайно повідомляють її родичам, а саме затримання може тривати не більш трьох годин. При цьому поліцейські не мають право вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи.

Водночас поліція може затримати громадянина за ухилення від мобілізації у випадку, якщо керівники ТЦК:

  • звертаються до поліції для адміністративного затримання та доставлення до ТЦК осіб;
  • вживають заходів разом з поліцією щодо адміністративного затримання та доставляння до ТЦК осіб, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку.

Крім того, поліцейські можуть й самостійно здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК:

  • у разі відсутності військово-облікового документа чи в електронній формі;
  • наявності інформації в реєстрах та базах даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, про розшук такої особи.

Раніше адвокатка Марина Бекало розповіла, що у повноваження представників ТЦК та СП входить вручення повісток. Пакування ж у буси є неправомірними діями.

Також ми писали, що у новому положенні про ТЦК, що набуде чинності 18 липня, працівникам дозволено проводити відеофіксацію перевірки документів.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
поліція
мобілізація
чоловіки
повістки

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