Задержание мужчин представителя ТЦК и доставление военкоматам

Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Суспільне

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому был определен порядок административного задержания и доставки граждан в ТЦК и СП. Теперь военкомы не могут это делать без представителей полиции.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в четверг, 6 июня.

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Задержание мужчин и доставка в ТЦК и СП

Так, самостоятельно работники ТЦК не имеют полномочий задерживать и доставлять граждан в военкомат. Однако такое право и только в определенных Законом случаях имеет полиция — при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В этом случае о местонахождении лица немедленно сообщают его родственникам, а само задержание может длиться не более трех часов. При этом полицейские не вправе вручать повестки, но могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы.

В то же время, полиция может задержать гражданина за уклонение от мобилизации в случае, если руководители ТЦК:

обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц;

принимают меры вместе с полицией по административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила военного учета.

Кроме того, полицейские могут и самостоятельно осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК:

при отсутствии военно-учетного документа или в электронной форме;

наличия информации в реестрах и базах данных, входящих в единую информационную систему МВД, о розыске такого лица.

Ранее адвокат Марина Бекало рассказала, что в полномочия представителей ТЦК и СП входит вручение повесток. Упаковка же в бусы является неправомерными действиями.

Также мы писали, что в новом положении, которое вступит в силу 18 июля, ТЦК работникам разрешено проводить видеофиксацию проверки документов.