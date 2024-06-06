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Стало известно, в каких случаях работники ТЦК могут задерживать граждан

6 июня 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Задержание мужчин представителя ТЦК и доставление военкоматам
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому был определен порядок административного задержания и доставки граждан в ТЦК и СП. Теперь военкомы не могут это делать без представителей полиции.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета в четверг, 6 июня.

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Так, самостоятельно работники ТЦК не имеют полномочий задерживать и доставлять граждан в военкомат. Однако такое право и только в определенных Законом случаях имеет полиция — при нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

В этом случае о местонахождении лица немедленно сообщают его родственникам, а само задержание может длиться не более трех часов. При этом полицейские не вправе вручать повестки, но могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы.

В то же время, полиция может задержать гражданина за уклонение от мобилизации в случае, если руководители ТЦК:

  • обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц;
  • принимают меры вместе с полицией по административному задержанию и доставке в ТЦК лиц, отказывающихся от получения повесток или нарушивших правила военного учета.

Кроме того, полицейские могут и самостоятельно осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК:

  • при отсутствии военно-учетного документа или в электронной форме;
  • наличия информации в реестрах и базах данных, входящих в единую информационную систему МВД, о розыске такого лица.

Ранее адвокат Марина Бекало рассказала, что в полномочия представителей ТЦК и СП входит вручение повесток. Упаковка же в бусы является неправомерными действиями.

Также мы писали, что в новом положении, которое вступит в силу 18 июля, ТЦК работникам разрешено проводить видеофиксацию проверки документов.

ТЦК и СП
военнообязанные
полиция
мобилизация
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повестки

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