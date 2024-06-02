Які права мають представники ТЦК та СП і що за завдання на них покладені

Вручення повістки. Фото: Суспільне

У новому положенні про ТЦК, яке набуде чинності 18 липня 2024 року, йдеться про те, що їм дозволено проводити відеофіксацію перевірки документів. Також представники ТЦК та СП можуть оформляти відстрочку від призову під час мобілізації, але не надавати її.

Про це повідомило видання РБК-Україна у неділю, 2 червня.

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Які завдання покладені на ТЦК та СП

У постанові Кабінету міністрів вказано, що найголовнішими завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є:

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць;

призов громадян на військову службу;

відбір кандидатів для військової служби за контрактом;

участь у відборі громадян для служби у військовому резерві Збройних Сил;

підготовка та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів в особливий період;

забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, ветеранів війни та військової служби, військових пенсіонерів і їхніх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Також представники ТЦК та СП ознайомлюють громадян України з їхніми правами та обов'язками під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову та проходження зборів.

Чи дозволено представникам ТЦК вести відеофіксацію

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають право перевіряти військово-облікові документи чоловіків віком від 18 до 60 років під час мобілізації (крім цільової).

Новим положенням про ТЦК, яке набуде чинності 18 липня 2024 року, визначено, що їм дозволено проводити фото- та відеофіксацію пред’явлення та перевірки документів.

"Фіксація може відбуватися із використанням технічних приладів, засобів і спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Реєстру (окрім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на військовому обліку)", — йдеться у повідомленні.

ТЦК можуть оформляти відстрочку від призову

Постанова передбачає, що ТЦК та СП оформляють відстрочки від призову під час мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів, перевіряють підстави для їх надання та ведуть спеціальний облік військовозобов’язаних.

Серед нововведень також і те, що ТЦК областей та міста Києва сприяють організації контрольного медичного огляду громадян, яких районні (міські) призовні комісії визнали непридатними або тимчасово непридатними до військової служби, а також тих, хто не погоджується з результатами медичного огляду та рішеннями цих комісій. Окрім того, ТЦК організовують медогляди для громадян, направлених на проходження базової військової служби перед відправленням у навчальні частини.

Також ТЦК беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних або міських призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань направлення громадян України для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від направлення для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві.

"Вимога" від ТЦК та обмеження ухилянта у праві керувати авто

ТЦК та СП мають повноваження під час мобілізації надсилати вимоги про виконання обов'язків військовозобов'язаним та резервістам рекомендованими листами на задекларовану адресу, якщо Національна поліція не може їх затримати та доставити до ТЦК.

""Вимога" — це наступний або похідний документ після повістки, за якою особа не з'явилася до ТЦК. Цей документ є практично "попередженням", за яким слідує звернення територіального центру комплектування щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом", — зазначають журналісти РБК-Україна.

ТЦК уповноважені звертатися до суду з позовною заявою про тимчасове обмеження права керування транспортним засобом для ухилянтів під час мобілізації.

Нагадаємо, що працівники ТЦК не мають права затримувати чоловіків на вулиці і заштовхувати їх в мікроавтобуси чи автомобілі. Такі дії незаконні і можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, щоб уникнути штрафу, всі військовозобов'язані чоловіки повинні носити із собою військово-обліковий документ. Це стосується навіть тих, у кого є застосунок "Резерв+" у смартфоні або витяг із ЦНАПу.