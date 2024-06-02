Какие права имеют представители ТЦК и СП и какие задачи на них возложены

Представителям ТЦК разрешат проводить видеофиксацию — какие еще права они имеют
В новом положении о ТЦК, которое вступит в силу 18 июля 2024, говорится, что им разрешено проводить видеофиксацию проверки документов. Также представители ТЦК и СП могут оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, но не предоставлять ее.
Об этом сообщило издание РБК-Украина в воскресенье, 2 июня.
Какие задачи возложены на ТЦК и СП
В постановлении Кабинета министров указано, что главными задачами территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:
- проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;
- призыв граждан на военную службу;
- отбор кандидатов для военной службы по контракту;
- участие в отборе граждан для службы в военном резерве Вооруженных сил;
- подготовка и проведение мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в период;
- обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных, резервистов, ветеранов войны и военной службы, военных пенсионеров и их семей;
- участие в военно-патриотическом воспитании граждан;
- осуществление других мер по вопросам обороны в соответствии с законодательством.
Также представители ТЦК и СП знакомят граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва и прохождения собрания.
Разрешено ли представителям ТЦК вести видеофиксацию
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проверять военно-учетные документы мужчин от 18 до 60 лет во время мобилизации (кроме целевой).
Новым положением о ТЦК, которое вступит в силу 18 июля 2024, определено, что им разрешено проводить фото- и видеофиксацию предъявления и проверки документов.
"Фиксация может происходить с использованием технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом в Реестр (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и состоящих у них на военном учете резервистов)", — говорится в сообщении.
ТЦК могут оформлять отсрочку от призыва
Постановление предусматривает, что ТЦК и СП оформляют отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанных и резервистов, проверяют основания их предоставления и ведут специальный учет военнообязанных.
Среди нововведений также и то, что ТЦК областей и города Киева способствуют организации контрольного медицинского осмотра граждан, районные (городские) призывные комиссии признали непригодными или временно непригодными к военной службе, а также тех, кто не согласен с результатами медицинского осмотра и решениями этих комиссий. Кроме того, ТЦК организуют медосмотры для граждан, направленных на прохождение базовой военной службы перед отправкой в учебные части.
Также ТЦК принимают участие в организации и обеспечении работы районных или городских призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлениям граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве
"Требование" от ТЦК и ограничение уклоняющегося в праве управлять авто
ТЦК и СП имеют полномочия при мобилизации направлять требования об исполнении обязанностей военнообязанным и резервистам заказными письмами в задекларированный адрес, если Национальная полиция не может их задержать и доставить в ТЦК.
""Требование" — это следующий или производный документ после повестки, по которой лицо не явилось в ТЦК. Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение территориального центра комплектования по ограничению уклонисту в праве управления транспортным средством" , — отмечают журналисты РБК-Украина.
ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о временном ограничении права управления транспортным средством для уклониста во время мобилизации.
Напомним, что работники ТЦК не имеют права задерживать мужчин на улице и заталкивать их в микроавтобусы или автомобили. Такие действия незаконны и могут подпадать под статью Уголовного кодекса Украины.
Раньше мы писали, чтобы избежать штрафа, все военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ. Это касается даже тех, у кого есть приложение "Резерв+" в смартфоне или выдержка из ЦНАПа.
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