Какие права имеют представители ТЦК и СП и какие задачи на них возложены

Вручение повестки. Фото: Суспільне

В новом положении о ТЦК, которое вступит в силу 18 июля 2024, говорится, что им разрешено проводить видеофиксацию проверки документов. Также представители ТЦК и СП могут оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, но не предоставлять ее.

Об этом сообщило издание РБК-Украина в воскресенье, 2 июня.

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В постановлении Кабинета министров указано, что главными задачами территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;

призыв граждан на военную службу;

отбор кандидатов для военной службы по контракту;

участие в отборе граждан для службы в военном резерве Вооруженных сил;

подготовка и проведение мобилизации человеческих и транспортных ресурсов в период;

обеспечение социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных, резервистов, ветеранов войны и военной службы, военных пенсионеров и их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

осуществление других мер по вопросам обороны в соответствии с законодательством.

Также представители ТЦК и СП знакомят граждан Украины с их правами и обязанностями при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва и прохождения собрания.

Разрешено ли представителям ТЦК вести видеофиксацию

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проверять военно-учетные документы мужчин от 18 до 60 лет во время мобилизации (кроме целевой).

Новым положением о ТЦК, которое вступит в силу 18 июля 2024, определено, что им разрешено проводить фото- и видеофиксацию предъявления и проверки документов.

"Фиксация может происходить с использованием технических приборов, средств и специализированного программного обеспечения с доступом в Реестр (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и состоящих у них на военном учете резервистов)", — говорится в сообщении.

ТЦК могут оформлять отсрочку от призыва

Постановление предусматривает, что ТЦК и СП оформляют отсрочки от призыва во время мобилизации военнообязанных и резервистов, проверяют основания их предоставления и ведут специальный учет военнообязанных.

Среди нововведений также и то, что ТЦК областей и города Киева способствуют организации контрольного медицинского осмотра граждан, районные (городские) призывные комиссии признали непригодными или временно непригодными к военной службе, а также тех, кто не согласен с результатами медицинского осмотра и решениями этих комиссий. Кроме того, ТЦК организуют медосмотры для граждан, направленных на прохождение базовой военной службы перед отправкой в учебные части.

Также ТЦК принимают участие в организации и обеспечении работы районных или городских призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по направлениям граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве

"Требование" от ТЦК и ограничение уклоняющегося в праве управлять авто

ТЦК и СП имеют полномочия при мобилизации направлять требования об исполнении обязанностей военнообязанным и резервистам заказными письмами в задекларированный адрес, если Национальная полиция не может их задержать и доставить в ТЦК.

""Требование" — это следующий или производный документ после повестки, по которой лицо не явилось в ТЦК. Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение территориального центра комплектования по ограничению уклонисту в праве управления транспортным средством" , — отмечают журналисты РБК-Украина.

ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о временном ограничении права управления транспортным средством для уклониста во время мобилизации.

Напомним, что работники ТЦК не имеют права задерживать мужчин на улице и заталкивать их в микроавтобусы или автомобили. Такие действия незаконны и могут подпадать под статью Уголовного кодекса Украины.

Раньше мы писали, чтобы избежать штрафа, все военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ. Это касается даже тех, у кого есть приложение "Резерв+" в смартфоне или выдержка из ЦНАПа.