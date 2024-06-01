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Пакування чоловіків в бусик — нардеп заявила, як діяти затриманим

1 червня 2024 10:00
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Василь Горенко
Редактор
Чого не мають права роботи співробітники ТЦК
Працівники ТЦК силоміць затримали чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот відео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Працівники ТЦК не мають права затримувати чоловіків на вулиці і заштовхувати їх в мікроавтобуси чи автомобілі. Такі дії незаконні і можуть підпадати під статтю Кримінального кодексу України. 

Про це у п'ятницю, 31 травня, в інтерв'ю "Українській правді" розповіла член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

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Пакування в бусик можна розцінювати як викрадення

Якщо людину силоміць заштовхуюють в транспорт, це може  кваліфікуватися як насильне позбавлення волі та викрадення людей. У таких випадках, за словами Ірини Фріз, затримані зможуть оскаржувати протиправні дії працівників військкомату.

"Якщо це роблять представники від держави — тоді велике питання до правомірності такої держави. Військові перевищують свої повноваження, вони мають право перевіряти документи, а не хапати та затягувати людей, це також стаття 365 Кримінального Кодексу", — пояснює народний депутат.

Народні депутати Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки звернулися до глави уряду щодо численних порушень з боку ТЦК. 

Нагадаємо, після того, як військовозобов'язаний зареєструвався в застосунку "Резерв +" і оновив свої дані, його все ж таки викличуть до ТЦК. 

Також ми писали, що на Львівщині в один з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки прийшов чоловік у костюмі жирафа.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
Кримінал
Міноборони
мобілізація
військовий облік

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