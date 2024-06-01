Чего не имеют права работы сотрудники ТЦК

Работники ТЦК насильно задержали мужчину. Фото иллюстративное: скриншот видео

Сотрудники ТЦК не имеют права задерживать мужчин на улице и заталкивать их в микроавтобусы или автомобили. Такие действия незаконны и могут подпадать под статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом в пятницу, 31 мая, в интервью "Украинской правде" рассказала член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

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Если человека силой заталкивают в транспорт, это может квалифицироваться как насильственное лишение свободы и похищение людей. В таких случаях, по словам Ирины Фриз, задержанные смогут оспорить противоправные действия работников военкомата.

"Если это делают представители государства — тогда большой вопрос о правомерности такого государства. Военные превышают свои полномочия, они имеют право проверять документы, а не хватать и затягивать людей, это уже статья 365 Уголовного Кодекса", — объясняет народный депутат.

Народные депутаты Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки обратились к главе правительства по поводу многочисленных нарушений со стороны ТЦК.

Напомним, после того, как военнообязанный зарегистрировался в приложении "Резерв+" и обновил свои данные, его все же вызовут в ТЦК.

Также мы писали, что во Львовской области в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки пришел мужчина в костюме жирафа.