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У ТЦК розповіли, які документи треба мати при собі військовозобов'язаним, аби уникнути штрафу

31 травня 2024 11:45
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко
Представник ТЦК розповів, які документи повинні постійно мати при собі військовозобов'язані
Військовослужбовці ТЦК та поліцейський перевіряють у чоловіка документи. Фото ілюстративне: stopcor.or
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Наливайко

Аби уникнути штрафу, всі військовозобов'язані чоловіки повинні носити із собою військово-обліковий документ. Це стосується навіть тих, у кого є застосунок "Резерв+" у смартфоні або витяг із ЦНАПу.

Про це в інтерв'ю виданню "Телеграф" в четвер, 30 травня, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін. 

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Представник військкомату зазначив, що у разі, якщо військовозобов'язаний не зможе на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП або поліцейського пред'явити військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу, такому громадянину доведеться сплатити від 17 000 до 25 500 гривень штрафу. Застосунок "Резерв+" та витяг із ЦНАПу не є військово-обліковими документами.

Також речник ТЦК перерахував документи, які повинні бути у призовників та військовозобов’язаних.

"Для призовників таким документом є посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення. Крім того, постановою Кабміну №559 затверджено нову форму військово-облікового документа, який, звісно, також може мати при собі громадянин", підсумував Істомін.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо не вдається оновити дані в застосунку "Резерв+".

Нагадаємо, за десять днів роботи "Резерв+" дані  через цей мобільний додаток оновили вже 1,3 мільйона військовозобов'язаних.

ТЦК та СП
військовозобов'язані
штрафи
мобілізація
резерв
документи

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