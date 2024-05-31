Представитель ТЦК рассказал, какие документы должны постоянно иметь при себе военнообязанные

Военнослужащие ТЦК и полицейский проверяют у мужчины документы. Фото иллюстративный: stopcor.or

Чтобы избежать штрафа, все военнообязанные мужчины должны носить с собой военно-учетный документ. Это касается даже тех, у кого есть приложение "Резерв+" в смартфоне или выписка из ЦПАУ.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" в четверг, 30 мая, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП, майор Роман Истомин.

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Представитель военкомата отметил, что в случае, если военнообязанный не сможет по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП или полицейского предъявить военно-учетный документ вместе с удостоверением личность, такому гражданину придется уплатить от 17 000 до 25 500 гривен штрафа . Приложение "Резерв+" и выписка из ЦПАУ не являются военно-учетными документами.

Также представитель ТЦК перечислил документы, которые должны быть у призывников и военнообязанных.

"Для призывников таким документом является удостоверение о приписке к призывному участку, для военнообязанных ― военный билет или временное удостоверение. Кроме того, постановлением Кабмина №559 утверждена новая форма военно-учетного документа, который, конечно, также может иметь при себе гражданин", ― подытожил Истомин.

Ранее мы рассказывали, что делать, если не удается обновить данные в приложении "Резерв+".

Напомним, за десять дней работы "Резерв+" данные через это мобильное приложение обновили уже 1,3 миллиона военнообязанных.