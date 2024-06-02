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Дніпропетровський ТЦК відреагував на конфлікт між військовими і цивільним

2 червня 2024 17:34
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
Дніпропетровський ТЦК відреагував на конфлікт між військовими і цивільним
Працівники ТЦК разом із військовозобов'язаним чоловіком. Ілюстративне фото: Суспільне
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У соцмережах з'явилося відео, де військовослужбовці Збройних Сил України намагаються утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина. У Дніпропетровському ТЦК заявили, що чоловік неодноразово намагався  ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії.  

На конфлікт відреагував Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у неділю, 2 червня.

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У соціальних мережах поширюються відео, на яких зафіксовано частину конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між військовослужбовцями Збройних Сил України  та громадянином у цивільному. 

Дніпропетровський обласний ТЦК заявляє, що на відео військовослужбовці ТЦК та СП намагаються утримати призваного на військову службу під час мобілізації громадянина  від скоєння кримінального злочину. І це не робота групи оповіщення військовозобов’язаних.

"Цей громадянин – чинний військовослужбовець, призваний на військову службу під час мобілізації. Раніше він  неодноразово намагався  ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії", — йдеться в повідомленні.

У суботу, 1 червня, чоловік слідував до місця проходження служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобілем він попросив зупинити машину та спробував втекти. Громадяни, які втрутилися у ситуацію та підтримали спробу втечі, фактично сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Дніпропетровський ТЦК відреагував на конфлікт між військовими і цивільним - фото 1
Допис Дніпропетровського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

"Нагадуємо, що військовослужбовці, які виконують призовні заходи, є посадовими особами, що виконують свої обов'язки в умовах воєнного стану та перебувають під захистом закону. Будь-які спроби перешкодити їхній діяльності можуть призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності", — зазначили у Дніпропетровському ТЦК та СП.

В Чернівецькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки також відреагували на подібний конфлікт, що виник між цивільним і співробітником військомату. Там зазначили, що відносно цього інциденту триває перевірка.

Також в Одеській області затримали головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова, та інцидент швидко набув розголосу.  Проте за даними самого видання, дії військових щодо нього порушують права громадянина. 

Нагадаємо, що підстави для затримання та доставки військовозобов'язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування відрізняються.

Україна
ТЦК та СП
ухилянти
Дніпро
військовослужбовці
мобілізація
військкомат

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