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На Черкащині невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівнику ТЦК

1 червня 2024 10:52
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Василь Горенко
Редактор
У Черкаській області невідомі хотіли вбити працівника ТЦК
Контрольно-пропускний пункт ТЦК. Фото ілюстративне: Черкаський ОТЦК СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

У селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівника Звенигородського РТЦК СП. На щастя, пристрій не спрацював, а жоден з членів родини військового не постраждав. 

Про це інформує пресслужба Черкаського ОТЦК.

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За інформацією військкомів, у будинку проживав сержант ЗСУ, який працював в установі. Сам він є ветераном війни.

"Військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також захищає країну на фронті, а донька втратила на війні чоловіка", — йдеться в повідомленні.

В ТЦК додали, що вже звернулися із заявою до поліції, та вчергове наголосили, що такі заходи неприпустимі, адже спрямовані на дискредитацію військовослужбовців  центрів комплектування.

напад на тцк
Скриншот допису Черкаського ОТЦК

Напади на працівників ТЦК — останні події

Нагадаємо, не так давно у селі Черепківці Чернівецької області чоловік приснув в очі військовослужбовцю ТЦК газовим балончиком, але згодом був затриманий правоохоронцями.

Подібна подія також трапилася і в селі Катеринівка, коли у двір будинку військкома Звенигородського ТЦК кинули гранату.

Також в Синельниковому Дніпропетровської області містянин напав на працівника місцевого ТЦК і вдарив його ножем.

Україна
Черкаська область
замах
напад
ТЦК та СП
вибух
мобілізація

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