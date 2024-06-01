У Черкаській області невідомі хотіли вбити працівника ТЦК

На Черкащині невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівнику ТЦК
У селищі Катеринопіль Черкаської області невідомі кинули вибухівку на подвір'я працівника Звенигородського РТЦК СП. На щастя, пристрій не спрацював, а жоден з членів родини військового не постраждав.
Про це інформує пресслужба Черкаського ОТЦК.
В будинок працівника ТЦК кинули вибухівку
За інформацією військкомів, у будинку проживав сержант ЗСУ, який працював в установі. Сам він є ветераном війни.
"Військослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також захищає країну на фронті, а донька втратила на війні чоловіка", — йдеться в повідомленні.
В ТЦК додали, що вже звернулися із заявою до поліції, та вчергове наголосили, що такі заходи неприпустимі, адже спрямовані на дискредитацію військовослужбовців центрів комплектування.
Напади на працівників ТЦК — останні події
Нагадаємо, не так давно у селі Черепківці Чернівецької області чоловік приснув в очі військовослужбовцю ТЦК газовим балончиком, але згодом був затриманий правоохоронцями.
Подібна подія також трапилася і в селі Катеринівка, коли у двір будинку військкома Звенигородського ТЦК кинули гранату.
Також в Синельниковому Дніпропетровської області містянин напав на працівника місцевого ТЦК і вдарив його ножем.
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