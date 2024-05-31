У Чернівецькій області місцевий житель приснув в очі військовому ТЦК газовим балончиком

Працівники ТЦК проводять оповіщення військовозобов’язаних. Фото ілюстративне: скриншот відео

У селі Черепківці Чернівецької області чоловік приснув в очі військовослужбовцю ТЦК газовим балончиком. Нападника затримала поліція.

Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

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У працівника ТЦК — хімічні опіки очей та дихальних шляхів

За даними Чернівецького обласного ТЦК, 31 травня військові територіального центру комплектування проводили оповіщення військовозобов’язаних у селі Черепківці.

"Цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП. Нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції. У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано", — повідомили у військкоматі.

Скриншот Facebook/Чернівецький обласний ТЦК та СП

Відомо, що постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК після важкого поранення на передовій.

У ТЦК попереджають: посадові особи, які беруть участь в оповіщення військовозобов’язаних, діють відповідно до чинного законодавства. Відтак порушники, які перешкоджають їх діяльності, нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, житель Чернігова після того, як суд засудив його до іспитового терміну, вдруге не пішов до ТЦК. Таким чином, чоловік знову ухилився від мобілізації.

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