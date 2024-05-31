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В Черновицкой области мужчина напал с газовым баллончиком на работника ТЦК

31 мая 2024 23:23
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Черновицкой области местный житель приснился в глаза военному ТЦК газовым баллончиком
Работники ТЦК проводят оповещение военнообязанных. Фото иллюстративное: скриншот видео
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В селе Черепковцы Черновицкой области мужчина брызнул в глаза военнослужащему ТЦК газовым баллончиком. Нападающего задержала полиция.

Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

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По данным Черновицкого областного ТЦК, 31 мая военные территориального центра комплектования проводили оповещение военнообязанных в селе Черепковцы.

"Мужчина совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции. В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он госпитализирован", — сообщили в военкомате.

В Черновицкой области мужчина напал с газовым баллончиком на работника ТЦК
Скриншот Facebook/Черновицкий областной ТЦК и СП

Известно, что пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК после тяжелого ранения на передовой.

В ТЦК предупреждают: должностные лица, участвующие в оповещении военнообязанных, действуют в соответствии с законодательством. Следовательно, нарушители, препятствующие их деятельности, будут нести административную или уголовную ответственность.

Напомним, житель Чернигова после того, как суд приговорил его к испытательному сроку, второй раз не пошел в ТЦК. Таким образом, мужчина снова уклонился от мобилизации.

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберег".

ТЦК и СП
Черновицкая область
нападение
военнообязанные
мобилизация
военный учет
военкомат

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