В Черновицкой области местный житель приснился в глаза военному ТЦК газовым баллончиком

В Черновицкой области мужчина напал с газовым баллончиком на работника ТЦК
В селе Черепковцы Черновицкой области мужчина брызнул в глаза военнослужащему ТЦК газовым баллончиком. Нападающего задержала полиция.
Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.
У работника ТЦК — химические ожоги глаз и дыхательных путей
По данным Черновицкого областного ТЦК, 31 мая военные территориального центра комплектования проводили оповещение военнообязанных в селе Черепковцы.
"Мужчина совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции. В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он госпитализирован", — сообщили в военкомате.
Известно, что пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК после тяжелого ранения на передовой.
В ТЦК предупреждают: должностные лица, участвующие в оповещении военнообязанных, действуют в соответствии с законодательством. Следовательно, нарушители, препятствующие их деятельности, будут нести административную или уголовную ответственность.
Напомним, житель Чернигова после того, как суд приговорил его к испытательному сроку, второй раз не пошел в ТЦК. Таким образом, мужчина снова уклонился от мобилизации.
Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберег".
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