В Черновицкой области местный житель приснился в глаза военному ТЦК газовым баллончиком

Работники ТЦК проводят оповещение военнообязанных. Фото иллюстративное: скриншот видео

В селе Черепковцы Черновицкой области мужчина брызнул в глаза военнослужащему ТЦК газовым баллончиком. Нападающего задержала полиция.

Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

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По данным Черновицкого областного ТЦК, 31 мая военные территориального центра комплектования проводили оповещение военнообязанных в селе Черепковцы.

"Мужчина совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП. Нападающий оказал сопротивление и был задержан до приезда представителей полиции. В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь, он госпитализирован", — сообщили в военкомате.

Скриншот Facebook/Черновицкий областной ТЦК и СП

Известно, что пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК после тяжелого ранения на передовой.

В ТЦК предупреждают: должностные лица, участвующие в оповещении военнообязанных, действуют в соответствии с законодательством. Следовательно, нарушители, препятствующие их деятельности, будут нести административную или уголовную ответственность.

Напомним, житель Чернигова после того, как суд приговорил его к испытательному сроку, второй раз не пошел в ТЦК. Таким образом, мужчина снова уклонился от мобилизации.

Ранее в Министерстве обороны Украины объяснили, при каких обстоятельствах военнообязанные получают статус "в розыске" в реестре "Оберег".