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Після іспитового терміну не прийшов до ТЦК і вдруге ухилився від мобілізації — що "світить" чоловіку

31 травня 2024 23:02
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор
У Чернігові чоловік після вироку суду вдруге ухилився від мобілізації — його суворо покарали
Суд над чоловіком. Ілюстративне фото: VSN
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Ігор Семенюк
Ігор Семенюк
Редактор

Мешканець Чернігова після того, як суд засудив його до іспитового терміну, вдруге не пішов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Таким чином, чоловік знову ухилився від мобілізації, тому суд вирішив переглянути його справу.

Про це повідомляє ТСН.ua у п'ятницю, 31 травня, з посиланням на вирок Чернігівського апеляційного суду. 

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Суд над чоловіком, який після іспитового терміну вдруге не з'явився в ТЦК

Так, за ухилення від військового призову районний суд засудив чернігівця до іспитового терміну. Проте чоловік так і не з'явився в ТЦК, тож прокурор подав апеляцію.

"Це свідчить про те, що він свідомо продовжує ігнорувати виконання ним як громадянином України конституційного обов`язку по захисту держави. Вказане свідчить про відсутність у підсудного щирого каяття, яке судом необґрунтовано визнано обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого", — йдеться в матеріалах справи.

Таким чином, зазначено далі, призначення іспитового терміну ухилянту несправедливе відносно захисників України і призведе до ігнорування повісток іншими військовозобов'язаними.

Крім того, підсудного також звинувачували у сімейному насильстві над жінкою, з якою мешкає.

Суд розглянув справу і вирішив скасувати іспитовий термін. Чоловіка засудили до 3 років ув'язнення.

Суд над чоловіком, який після іспитового терміну, вдруге не з'явився в ТЦК
Скриншот вироку Чернігівського апеляційного суду

Нагадаємо, що в Житомирі чоловік упродовж майже двох років уникав мобілізації. За цей час його тричі оголошували в розшук. Відомо, як його покарав суд.

Також у Харкові призовник відмовився від отримання повістки та понад рік переховувався від військового призову. Чоловіку світить ув'язнення.

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Чернігів
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