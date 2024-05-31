В Чернигове мужчина после приговора суда во второй раз уклонился от мобилизации — его строго наказали

Суд над мужчиной. Иллюстративное фото: VSN

Житель Чернигова после того, как суд приговорил его к испытательному сроку, вторично не пошел в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Таким образом, мужчина снова уклонился от мобилизации, поэтому суд решил пересмотреть его дело.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 31 мая, ссылаясь на приговор Черниговского апелляционного суда.

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Так, за уклонение от военного призыва районный суд приговорил черниговчанина к испытательному сроку. Однако мужчина так и не явился в ТЦК, поэтому прокурор подал апелляцию.

"Это свидетельствует о том, что он сознательно продолжает игнорировать выполнение им, как гражданином Украины, конституционного обязательного по защите государства. Указанное свидетельствует об отсутствии у подсудимого искреннего раскаяния, которое судом необоснованно признано смягчающим наказание обвиняемого", — говорится в материалах дела.

Таким образом, указано далее, назначение испытательного срока уклонисту несправедливо в отношении защитников Украины и приведет к игнорированию повесток другими военнообязанными.

Кроме того, подсудимый также обвинялся в семейном насилии над женщиной, с которой живет.

Суд рассмотрел дело и решил упразднить испытательный срок. Мужчину приговорили к 3 годам заключения.

Скриншот приговора Черниговского апелляционного суда

Напомним, что в Житомире мужчина почти два года избегал мобилизации. За это время его трижды объявляли в розыск. Известно, как его наказал суд.

Также в Харькове призывник отказался от получения повестки и больше года скрывался от военного призыва. Мужчине светит заключение.