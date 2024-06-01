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В Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника ТЦК

1 июня 2024 10:52
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко
В Черкасской области неизвестные хотели убить работника ТЦК
Контрольно-пропускной пункт ТЦК. Фото иллюстративное: Черкасский ОТЦК СП
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василий Горенко

В поселке Катеринополь Черкасской области неизвестные бросили взрывчатку во двор работника Звенигородского РТЦК СП. К счастью, устройство не сработало и ни один из членов семьи военного не пострадал.

Об этом информирует пресс-служба Черкасского ОТЦК.

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По информации военных, в доме проживал сержант ВСУ, работавший в учреждении. Сам он ветеран войны.

"Военнослужащий встал на защиту Украины с началом полномасштабной войны, его сын также защищает страну на фронте, а дочь потеряла на войне мужа", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что уже обратились с заявлением в полицию, и в очередной раз подчеркнули, что такие меры недопустимы, поскольку направлены на дискредитацию военнослужащих центров комплектования.

нападение на тцк
Скриншот сообщения Черкасского ОТЦК

Нападения на работников ТЦК – последние события

Напомним, недавно в селе Черепковцы Черновицкой области мужчина брызнул в глаза военнослужащему ТЦК газовым баллончиком, но впоследствии был задержан правоохранителями.

Подобное событие также произошло и в селе Екатериновка, когда во двор здания военкома Звенигородского ТЦК бросили гранату.

Также в Синельниково Днепропетровской области горожанин напал на работника местного ТЦК, и ударил его ножом.

Украина
Черкасская область
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