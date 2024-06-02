Підстави затримання чоловіків для доставки в ТЦК відрізняються

Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото: 20minut

Підстави для затримання та доставки військовозобов'язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування відрізняються. Це стосується переважно трактування Кодексу України про адміністративні правопорушення та постановою Кабінету Міністрів №560.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Працівники ТЦК виписують повістку. Джерело: sud.ua

Як зазначається, постанова Кабміну №560 довзоляє керівникам ТЦК СП та поліцейським затримувати для доставки в центри комплектування українців, які:

відмовляються від отримання повісток;

порушили правила військового обліку.

Це свідчить про те, що якщо громадянин формально і не порушував правила обліку, та якщо йому запропонували отримати повістку, то у випадку відмови його буде затримано "до з’ясування обставин".

Постанова двічі згадує про адміністративне затримання:

під час здійснення заходів з оповіщення у разі відмови від повістки;

під час перевірки документів у разі "відмови прослідувати до ТЦК" — тобто з’являється нова підстава.

В матеріалі йдеться про те, що у разі відмови від повістки, поліцейський затримує та доставляє громадянина до ТЦК на підставі статей 261 і 262 КУпАП. Водночас якщо під час перевірки документів з'ясується, що громадянин порушив правила військового обліку, працівник ТЦК пропонує резервісту або військовозобов’язаному пройти для взяття на військовий облік, проходження медогляду для визначення придатності, уточнення персональних даних або даних військово-облікового документа з даними реєстру "Оберіг". Тому повістка вручається залежно від призначення, і вже у разі відмови поліцейський проводить адміністративне затримання.

Крім того, ТЦК може окремо звертатися до поліції для затримання та доставлення осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) і 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію). Воно здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку.

Як підстави регулює КУпАП

Працівники поліції затримують порушника. Джерело: mvs.gov.ua

Водночас стаття 259 КУпАП свідчить, що особа може бути доставлена до ТЦК з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення, якщо складення протоколу є обов’язковим.

Як додається, згідно зі змінами до статті 258 КУпАП, протокол не складається у разі:

вчинення в особливий період адміністративних правопорушень;

чий розгляд віднесено до компетенції ТЦК;

якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи проінформованою про наслідки;

за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання виклику.

"У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів", — йдеться в текст статті 260 КУпАП.

У постанові Кабміну згадується й стаття 261 КУпАП, яка визначає, що про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу затриманого;

час і мотиви затримання.

Протокол підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. Якщо затриманий відмовляється його підписувати — в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування затриманого негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган.

Органи або посадові особи, які мають право затримувати про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому КМУ, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника.

Своєю чергою, стаття 262 КУпАП визначає, що адміністративне затримання порушника може провадитися лише органами або посадовими особами, уповноваженими на те законами України. Таким чином, затримувати таку особу мають право виключно поліцейські, а саме адміністративне затримання може тривати не більше трьох годин.

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